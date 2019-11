VIDEO Paro académico nacional culminó con respaldo de más del 90% #14Nov

View this post on Instagram

Este jueves 14 de noviembre culminó el paro nacional académico de 72 horas que fue convocado por el gremio de docentes e inició el pasado 12 de este mes. Los profesores del estado Lara se concentraron durante la mañana de este jueves en la avenida Vargas con avenida Venezuela, y desde allí, los principales dirigentes de los magisterios de la educación, calificaron como "un éxito" este proceso de manifestación. Orlando Herrera, presidente de Sumalara, indicó que el paro académico fue exitoso, ya que la unión de los magisterios fue fundamental para que se llevara a cabo. Por lo cual mencionó que más del 90% de los educadores del país acataron el llamado a paro y protestaron en las calles. Por otra parte, Frank Andrade, secretario general del Colegio de Profesores, señaló que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con el ministerio de la educación, donde esperan obtener respuestas inmediatas a las exigencias que realiza el gremio de docente. Sin embargo, Andrade no descartó que ante la negativa del régimen de Maduro de atender sus necesidades, los profesores del país tomen la decisión de hacer un llamado a huelga general indefinida, siendo esta la medida de mayor presión para pedir mejores condiciones laborales. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Clases #Educación #Paro #Profesores #Sector #Académico #Niños #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #14Nov