Galería: Nerviosismo genera Operativo de Seguridad Ciudadana en Barquisimeto #15Nov

A pocas horas de que se realice la manifestación convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para este sábado 16 de noviembre, en la Catedral de Barquisimeto se realizó la tarde de este viernes un despliegue de “seguridad Ciudadana”, que se ejecutará durante el fin de semana.

Carmen Meléndez señaló que más de 10.000 mil funcionarios reforzarán la seguridad en la región y puntualizó que este despliegue dará respuesta inmediata a cualquier evento “irregular” que se registre en todo el estado Lara.

Este operativo ha generado un nerviosismo en los barquisimetanos, quienes han manifestado en las redes sociales que esta acción busca intimidar a la ciudadanía para que no salgan a protestar esta sábado.

Por su parte, Elias Bessis, diputado suplente ante la Asamblea Nacional, señaló en sus redes sociales que este operativo no busca acabar con la delincuencia, sino amenazar a los larenses.

“Lara llena de militares y no se trata de un operativo para acabar con la delincuencia NO, es el trabajo previo al 16 de noviembre para intimidar al pueblo para que no salga a luchar”, escribió en sus redes sociales.

Ciudadanos manifestaron a Elimpulso.com que están dispuestos a marchar este sábado en contra de el régimen de Nicolás Maduro por la aguda crisis económica y social que ha sumergido al país.