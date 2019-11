VIEO Primer Encuentro de Músicos Católicos se llevó a cabo en Barquisimeto #17Nov

View this post on Instagram

A medida de que pasan los años, la Iglesia católica sigue renovándose, sigue llenándose de más actividades que busca la inclusión, la unión, la fraternidad, y sobre todo, conocer del amor de Dios. Barquisimeto, la ciudad capital, se convirtió este viernes 15 de noviembre en la sede del primer Encuentro de Músicos Católicos, donde diferentes sacerdotes, laicos comprometidos y fieles creyentes, se reunieron para compartir el don de la música, y las experiencias en Cristo que esto les ha dado. "Desde chamo tenía otra visión de vida, cuando llegó la música dije: 'Aquí me quedo, esta es mi casa'.", explicó Laurenzi Stiver, parte del equipo coordinador de la pastoral musical, quien contó que la música es un instrumento de Dios para llamar a más jóvenes a enamorarse de Él. José Daniel Escalona, sacerdote de la arquidiócesis de Coro, detalló que desde pequeño tuvo su inclinación por la música, y que esta fue la puerta que lo llevó a conocer de Dios y conocer su vocación de vida. Este evento que contó con la participación de diversos músicos católicos, tuvo como punto común: Invitar a más jóvenes a animarse a incursionar en el mundo de la música y dejarse enamorar de Jesucristo. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Música #Iglesia #Católicos #Encuentro #Primer #Formación #Vocación #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #lara #Barquisimeto #News #17Nov