Nadie vendrá a invertir mientras Maduro esté en el poder #18Nov

“Tardes piastes, pajarito”, le dice el Dr. Héctor Mantilla a Nicolás Maduro por haber dicho éste, en el programa de José Vicente Rangel, que el dólar es una “válvula de escape” para la economía venezolana.

El economista con cuarenta años de experiencia y quien en la Universidad Nueva Esparta dicta la cátedra de Financiamiento, le pregunta al jefe del régimen: ¿dónde está el socialismo del siglo 21, que tiene como enemigo al imperio y había venido hablando pestes del dólar? Porque, al parecer, la gente de su propio partido le han recomendado que siga el ejemplo de China, donde políticamente el gobierno es comunista, pero aplica el capitalismo salvaje a la población.

Entrevistado por Elimpulso.com, el experto dijo que en la ciencia económica hay dos palabras claves: confianza e inversión.

Si hay confianza viene la inversión, que origina crecimiento, empleo y mejora la calidad de la gente, que es lo que debe interesar a todo gobierno.

Aquí lo que hay es desconfianza, afirma. Como el régimen no genera confianza, nadie va a invertir, salvo algunas cosas puntuales. Más aún: Mientras Maduro esté en el poder, nadie vendrá a invertir aunque diga que el dólar podría ayudar a mejorar la economía.

Mucha gente se confunde cuando ve que por todas partes abren unos bodegones con productos traídos del exterior, Pero, ¿quiénes son los que los adquieren? No hay poder adquisitivo, salvo una clase muy pequeña que puede hacerlo. Y, desde luego, los enchufados y los que están en la delincuencia organizada, que disfrutan de lo que les produce el oro que sacan. Esos bodegones no van a mover la economía. Porque, las proyecciones dicen que a finales de año, la economía estará cayendo entre 20 y 22 por ciento en relación con el año pasado, que fue malo.

Como economista aseguró que no hay salida a la crisis mientras no haya cambio de actores políticos.

¿Qué se puede esperar con petróleo, oro y diamantes bajo la tierra si no hay inversión para extraerlos? La percepción que tiene la gente es que este gobierno no va a hacer nada, porque como ya decía, no hay confianza y nadie invertirá.

La economía es una ciencia y no es lo que yo crea. Hace dos o tres años, el régimen tenía que haber llamado a los factores económicos y garantizarles el derecho a producir bajo reglas claras.

A este régimen no le importa lo que llama pueblo, sino mantenerse en el poder.

Maduro ya no habla de guerra económica, sino de sanciones y ahora dice que gracias a Dios, el dólar ha venido a ser la válvula de escape de la economía. Ha aceptado que se pague en dólares. Pero, nadie le cree. Y la situación va a empeorar.