Fuerte bajón eléctrico fue reportado en varias ciudades del país #19Nov

Los problemas con el servicio de energía eléctrica en todo el país no paran, al contrario, todos los días aumentan las denuncias en contra de las fallas en el servicio eléctrico a nivel nacional. Este martes fue reportado un fuerte bajón eléctrico en varias partes del país, aproximadamente a la 1:10 de la tarde.

En la gran Caracas fue reportado el inconveniente con el servicio eléctrico en Chacaito, Catia, Boleita, Chacao, Altamira, Plaza Venezuela, Las Fuerzas Armadas, El Rosal, entre otros.

En Barquisimeto ocurrió lo mismo. A la misma hora un fuerte bajón de energía se mantuvo por lo menos 2 segundos hasta que finalmente se fue la luz. La situación se sintió al menos en el Este y en el centro de Barquisimeto. Algunas zonas del oeste ya estaban sin luz cuando ocurrió el bajón cerca de la 1 de la tarde.

Usuarios de redes sociales en el estado Carabobo también reportaron la contingencia en algunas zonas de la entidad como Valencia, Naguanagua, San Diego, entre otros.

Otras ciudades en donde también se reportó la situación fueron: San Juan de los Morros, Maracay, Maracaibo, La Guaira, Puerto Cabello, Barcelona, entre otras.

Martes:

– Me entero que casi roban con pistola a un amigo.

– Bajón de luz y me quedé sin internet. Ahora no puedo trabajar. #Venezueling

— Ma Eugenia Domínguez (@Me_Dominguez) November 19, 2019