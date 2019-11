Jorge Rodríguez: Voy a tener que decir la verdad sobre los diálogos en Noruega #19Nov

Jorge Rodríguez, personaje afín al régimen chavista, expresó este lunes 18 de noviembre que él podría decir toda la verdad sobre los diálogos que se llevaron a cabo en Noruega entre la izquierda venezolana y los factores democráticos del país.

“Voy a tener que decir la verdad sobre los diálogos en Noruega si la oposición insiste en decir lo contrario”, afirmó Rodríguez como advertencia a la oposición venezolana.

Asimismo, dejó entrever que los factores democráticos de Venezuela no cuentan con el apoyo de la mayoría del país, al mencionar que los representantes de Noruega podrían confirmar esta información.

Por otra parte, con respecto a la convocatoria de protesta a nivel nacional del pasado 16 de noviembre por parte del presidente encargado de Venezuela, aseguró que “queda demostrado que la gente no quiere guerra, no quiere más odio, no quiere más cierre de calle ni quema de personas vivas”.