Cabello asegura que votaría para mantener a Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional #20Nov

Este miércoles, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró en un tono irónico que votaría para mantener a Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional.

“Si a mí me tocara votar en la AN yo votaría por Juanito Alimaña porque la permanencia de ese señor como jefe de la oposición es la mayor garantía que a la revolución no nos van tocar con nada porque él es un incapaz y un inepto. La oposición nunca había estado tan mal como ahora”, indicó Cabello.

Aseveró que la principal tarea del oficialismo es vencer en las elecciones parlamentarias del próximo año.

“Hay que retomar un espacio que por culpa de nuestra dirigencia no supimos desarrollar la estrategia adecuada para que nuestros candidatos tuvieras un triunfo en esas elecciones parlamentarias. A partir del 1 de enero de 2020 en cualquier momento puede haber elecciones parlamentarias y debemos estar preparados para un contundente triunfo”, destacó.