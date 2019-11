VIDEO Difunden supuesto audio de Evo Morales organizando bloqueos y desestabilización en Bolivia #20Nov

View this post on Instagram

El gobierno interino de Bolivia difundió un video donde, supuestamente, el expresidente Evo Morales a través de una llamada telefónica organiza un bloqueo para agravar la crisis en la ciudad de La Paz. . “Fue hace tres días esta llamada. Las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar y tengo que proteger mis fuentes”, indicó Arturo Murillo, el ministro de Gobierno designado por la presidenta Jeanine Áñez. . En el audio, se detalla como presuntamente Morales pide organizar varios grupos en diferentes sectores para aguantar el bloqueo donde ni siquiera entre comida a La Paz. . Por último, Morales aseguró que la Asamblea rechazará su renuncia y seguidamente volverá a Bolivia sin importar que sea detenido. “Vamos a dar dura batalla a los fascistas, racistas”, expresó supuestamente Morales. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Bolivia #EvoMorales #Bloqueo #LaPaz #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #20Nov