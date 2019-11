Usuarios de Movilnet incomunicados por fallas en servicio de mensajería de texto #20Nov

El estado de los servicios públicos en Venezuela sigue en decadencia. Los venezolanos pasan penurias sin luz, sin agua, sin gas y con el transporte a medias. A esto se une el servicio de telefonía fija prestado por Cantv y telefonía de su filial Movilnet. A través de las redes sociales usuarios reflejan el problema con la mensajería de texto de Movilnet.

En algunos lugares desde hace 20 días en otros por menos tiempo pero con la misma situación de no poder enviar y tampoco recibir mensajes de texto. Los usuarios aseguran que esto afecta no solo la comunicación común entre familiares y amigos, sino también la posibilidad de hacer transacciones bancarias ya que los mensajes de confirmación de las entidades bancarias no llegan.

Sitios como en el estado Sucre el servicio de mensajería de texto es nulo desde hace al menos 3 meses, sin embargo los usuarios deben pagar su renta a pesar de la falla del servicio.

En la zona norte de Valencia, estado Carabobo tienen tres semanas sin el servicio de mensajería sms.

El robo de cables afecta a usuarios de Cantv

Otra de las fallas de esta empresa del estado es la falta de reposición de cables por el robo de estos en distintos sitios del país. Usuarios denuncian que cuando hablan con algun tecnico que encuentran en la calle estos cobran en dólares la reposición de algún equipo o del servicio. Mencionan que al dirigirse a cualquier oficina de Cantv a nivel nacional la respuesta es que los técnicos van a la zona sin que esa visite llegue. Vía telefónica es imposible poder colocar una denuncia ya que nunca cae la llamada.

Denuncias son respondidas, pero no resueltas

A través de las redes sociales aunque la empresa responde algunas de las denuncias que llegan a su cuenta @SomosMovilnet_ en Twitter, la situación no es corregida.

Decenas de usuarios escriben diariamente a las redes sociales de la empresa para denunciar las averías que esta presenta, algunos son atentidos por las personas encargadas de estas cuentas, sin embargo las fallas no son resueltas. Al poco tiempo los mismos usuarios vuelven a escribir con el mismo problema.

La más baratas, pero con más problemas

Aunque la empresa es la que tiene las tarifas más económicas del mercado, los servicios que presta no son los que los usuarios quisieran. Sin embargo, hasta este 30 de noviembre las tarifas más económicas que oscilan los 200 bolívares perderán vigencia.

La mayoría de sus planes no supera los mil bolívares. Estos montos no han sido actualizado desde el año 2015. Las recargas de líneas prepagos también se han vuelto un problema. El monto mínimo de recarga en los servicios online de algunos bancos es de Bs. 10.000. No todos los bancos privados ofrecen la opción de recargar líneas prepagadas de Movilnet.

Movilnet es una empresa filial de la estatal Cantv y pasó a ser manejada por el estado venezolano desde el año 2007. Hasta el 2014 era la empresa con más usuarios con 17 millones de líneas activas.

.@SomosMovilnet_ cuanto falta para que este acomodada la mensajería de movilnet? y para cuando arreglaran la señal de lineas directa de movilnet en caricuao no tienen señal desde hace 4 meses — carlin ترينيداد ★♬ ♪ (@scarla15) November 20, 2019