Funcionaria de la GNB a estudiantes universitarios: Estamos dispuestos a la unión cívico-militar #21Nov

Estas fueron las palabras de un funcionario de la Guardia Nacional a un grupo de dirigentes estudiantiles que marcharon este jueves en Caracas. . En la ciudad capital se llevó a cabo un gran despliegue de las Fuerzas Armadas al mando del régimen de Nicolás Maduro, para evitar la llegada de la marcha convocada por los jóvenes en conmemoración del Día del Estudiante Universitario y que fue respaldada por la sociedad civil. . El funcionario castrense mostró su rechazo a lo que consideró como "bloqueo económico por parte de Estados Unidos", mismo que sería el responsable de la severa crisis que atraviesa el país. . Texto: Yorvi García Vídeo: @tvvenezuela