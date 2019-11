VIDEO Estudiantes universitarios marcharon en Caracas este jueves #21Nov

View this post on Instagram

Este jueves al conmemorarse el Día del Estudiante Universitario en Venezuela, los estudiantes de distintas universidades en Caracas, se movilizan hasta la sede de Fuerte Tiuna, donde pretenden llevar un mensaje a los militares venezolanos para que se pongan del lado de quienes luchan por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder. . Esta protesta se enmarca en la jornada de manifestaciones permanentes convocadas por el presidente Juan Guaidó la semana pasada. Los jóvenes exigen también la libertad de compañeros detenidos en protestas recientes. . Desde tempranas horas, movimientos militares han sorprendido a la colectividad capitalina, pues fuertes contingentes de la Guardia Nacional permanecen apostados en diversos puntos de la ciudad.