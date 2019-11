Denuncian que en el Seguro Juan Daza Pereira hay un déficit de médicos del 70% #22Nov

Representantes de las comunidades aledañas al Seguro Social Doctor Juan Daza Pereira, ubicado en la calle 49 de Barquisimeto, denunciaron a Elimpulso.com que en ese centro asistencial hay un déficit del 70 por ciento en el personal médico, incluyendo enfermeras.

El doctor Rody Navarro, médico jubilado del referido centro de salud adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), precisó que actualmente solo hay tres médicos internistas, cuando la plantilla comprende seis especialistas.

Además, explica Navarro, que de ocho pediatras solo quedan cuatro, ya no existen otorrinilaringólogos y solo quedan algunos anestesiólogos, “no hay medicamentos en la emergencia y ya no se presta el servicio a la comunidad para aplicarse inyecciones. Esta institución está en decadencia y soledad cuando antes se veía a muchos pacientes alrededor”, agregó el médico, quien destacó que no hay ambulacias en este Seguro, pero sus directivos sí tienen vehículos nuevos.

La emergencia no funciona de noche

Habitantes Barrio Nuevo, Caja de Agua y demás zonas adyacentes al referido centro asistencial, además de referirse al 70% de déficit en el personal médico, recalcaron que por las noches no funciona la emergencia de este centro de salud.

Esta situación pone en riesgo a más de tres mil ciudadanos, quienes no pueden contar con la atención de salud en horas nocturnas.

Valentin Álvarez, denunció que al Seguro Juan Daza Pereira sí llegan insumos, sin embargo éstos son objeto de “bachaqueo”. “Tengo amigos que han acudido y se les ha negado los medicamentos de alto costo, sin embargo a otras personas sí se les ha dado, y hemos visto cuando eso sucede, pero no hay nadie que supervise eso”, expresó Álvarez.

Los denunciantes también indicaron que no hay productos de limpieza para realizar el debido aseo dentro de las instalaciones del hospital, razón por la que el personal obrero debe improvisar con retazos de franela y usar solamente agua para lavar los pisos.

Por otro lado el señor Henry Ugas, habitante del sector, hizo un llamado a las autoridades de salud del estado Lara y el país para ocuparse de que los centros de salud, en específico los pertenecientes al IVSS para que realmente atiendan las necesidades de la población, y estén dotados y capacitados para salvar una vida.