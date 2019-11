VIDEO Colombia: Tras actos vandálicos, estudiantes se organizan para lavar y limpiar plaza Bolívar #22Nov

View this post on Instagram

Tras los actos de vandalismos presentados la tarde-noche del jueves 21 de noviembre en la plaza Bolívar de Bogotá, Colombia, donde manifestantes rayaron parte de este espacio público para demostrar su descontento con las políticas del mandatario Iván Duque, estudiantes de diferentes universidades del país vecino se organizaron para realizar un proceso de limpieza. . Los ciudadanos acataron masivamente el llamado a paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones políticas de izquierda, no obstante, numerosos vándalos hicieron estragos en varias ciudades de Colombia causando daños y destrozos, y la plaza Bolívar no fue la excepción, puesto que fue el epicentro de choques entre efectivos policiales y civiles. . Medios colombianos publicaron a través de las redes sociales las imágenes de los jóvenes estudiantes utilizando agua y cepillo para lavar las paredes de la plaza. . Ante estas acciones, miles de usuarios se mostraron de acuerdo por la iniciativa, añadiendo que “son un ejemplo para el país” y que no apoyan el destrozo de la propiedad pública. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Colombia #PlazaBolívar #Limpieza #ParoNacional #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #22Nov