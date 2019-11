PulsoEmpresarial Rufo Chacón ha ido reaccionando bien a su proceso médico en España

A cuatro días de haber llegado a España, ya Rufo Chacón ha avanzado en las primeras pruebas relacionadas a la colocación de prótesis oculares, en medio de un costoso procedimiento médico auspiciado por la Fundación Frigilux.

“Cuento con el apoyo de Frigilux y del señor Yaser Dagga. (Aquí) Me han tratado bien, son buenos. No me rindo, le expresó Rufo, junto a su mamá Adriana Parada, desde Barcelona, España, al periodista venezolano, Sergio Novelli, durante su programa matutino que se transmite en redes sociales.

Adriana Parada, dijo que es muy importante la fuerza dada por la fundación para que su hijo “pueda tener una vida mejor” y que ha sido un proceso muy difícil, sobre todo porque sabe que Rufo no va a poder ver a pesar de las mejorías médicas aplicadas.

El médico tratante, doctor Miguel Salinas, explicó que se inició el proceso de adaptación de las prótesis, que requiere de una parte estética y otra médica. “El chico ha reaccionado bien a las primeras pruebas”, comentó. Se espera que dentro de una semana Rufo ya esté listo con las prótesis y un sistema de inteligencia artificial que capta imágenes, lee y verbaliza.

“Es un sistema liviano y fácil de usar. Un aparato de gran ayuda. Es muy complejo que pueda ver (…) ahora medicamente no es posible, en un futuro nadie sabe. Hoy es importante concentrarnos en sus prótesis y que él sea más autónomo”, añadió.