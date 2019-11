¡A oscuras! Temen que falle el suministro eléctrico en Nochebuena o Fin de año #26Nov

En vista de que el régimen está adornando plazas, parques y edificios públicos con motivos navideños, aumentará la carga de energía, que obligará a la Corporación Eléctrica Nacional S. A. (Corpoelec) a realizar racionamientos más prolongados en diciembre.

Así lo dio a conocer a Elimpulso.com una fuente vinculada a la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines (Aviem), quien precisó que en el año 1970, el gremio hizo una previsión sobre cuánta energía iba a tener Venezuela en el 2000. Se hizo un estudio completo de generación, transmisión, distribución y comercialización. Se fue desarrollando con toda normalidad las actividades en las décadas 70 y 80. Pero, cuando llegó este régimen, las cosas cambiaron para mal. En el 2003, los técnicos se dieron cuenta que no había continuidad, ni proyección. Se le hizo advertencia al Estado. Pero, no se tomaron en cuenta las observaciones y, desde entonces, no hay mantenimiento, ni inversión.

La decisión que tomó el Ejecutivo fue nombrar como presidente de Cadafe a alguien no especializado en la materia.

Los técnicos fueron desplazados por personal del gobierno. Y el Colegio de Ingenieros nombra la comisión evaluadora conformada por 155 ingenieros electricistas y funcionarios desplazados por empresas distribuidoras de energía.

Fue elaborado un informe, al cual tampoco le dieron importancia. Y en el 2005 comenzaron los apagones. Tenía que ocurrir, porque el sector eléctrico debe registrar un crecimiento de 4, 5 por ciento por año.

En el 2008 se crea el ministerio de electricidad y Corpoelec. Se eliminan las empresas filiales. Y si la empresa funcionaba con 25 mil trabajadores, la nómina fue incrementada en 44 mil nuevos.

Ya en el 2002 se habían incrementado las tarifas eléctricas, pero no fue suficiente para invertir lo que era necesario.

Como el sistema no era sustentable, el régimen optó por solicitar créditos a la Asamblea Nacional y a través de esa práctica está subsistiendo el servicio.

disminuyó de categoría y de calidad.

En el 2010 hubo una falla que afectó a 16 estados. Y desde ese año, en adelante, las fallas se han venido haciendo crónicas.

Como consecuencias de las malas políticas es imposible resolver el problema que se ha agravado desde el 7 de marzo, cuando hubo el macro apagón.

Los equipos que pueden resolver esta situación son hechos en Alemania, España, Suiza y Estados Unidos, pero no hay dinero para mandarlos a construir.

Según las normas internacionales, los apagones no deben durar más de quince minutos, pero aquí son de varias horas. Más aún: en Maracaibo son de dos y tres días.

Como el régimen quiere hacer ver que todo está normal, ha empezado a adornar sitios públicos en todo el país, comenzando por Caracas, expresó la fuente. Pero, lo que vendrá serán apagones más prolongados. Es posible que las ciudades tengan una noche de Navidad o de Año Nuevo a oscuras.