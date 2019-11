Senador Maroto: Juntos queremos apoyar al presidente Guaidó y al pueblo venezolano #26Nov

View this post on Instagram

Durante el denominado “Encuentro Parlamentario Mundial” realizado este martes en la Asamblea Nacional, el senador del Partido Popular (PP) español, Javier Maroto, detalló que la presencia de la delegación es con el fin de respaldar al pueblo venezolano y al presidente encargado Juan Guaidó. . Durante su intervención en el Palacio Legislativo, Maroto fue interrumpido por la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quienes gritaban y le señalaban de “fascista”. . “La causa de Venezuela es la causa de la dignidad y también para el pueblo español. Vamos a adquirir el compromisos para que gente así (Parlamentarios del chavismo), tenga sanciones individuales que hoy no están siendo tomadas”, dijo Maroto. . Asimismo, el senador recalcó que “juntos queremos apoyar al presidente Guaidó y al pueblo venezolano que no están representados por quienes gritan calumnias y mienten”. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: @mcobela . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #AN #Senador #Parlamentarios #Mundo #Guaidó #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #26Nov