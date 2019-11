En Venezuela hay en este momento casi 1 millón de niños en condición de calle #27Nov

Más de 966.200 mil niños sin familias, hay en estos momentos en Venezuela, por lo que deben ser considerados como niños en condición de calle, de acuerdo con el criterio de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, al evaluar esta situación.

La información la dio a conocer a los medios, la vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, diputada Karin Salanova, durante la culminación de la primera etapa de las mesas de trabajo sobre la Condición de los Derechos del Niño, recordando que se han dado a conocer unas cifras que generan preocupación, por cuanto no existen cifras oficiales en el país.

“Las cifras que se levantaron, hablan de que hay más 966.200 niños en condición de calle, en condición de abandono, en condiciones que no tienen a su familia, y el gobierno se empeña en decir que las condiciones en las que viven los niños son por las medidas y sanciones que se la han impuesto al país; cuando ganó el presidente Chávez, en 1998, en su discurso dijo que había 4.000 niños en la calle y que para el 2004 no iba a haber ninguno, hoy en el 2019 hablamos de que hay casi 1 millón de niños en condición de calle”.

Explicó que condición de calle para las Naciones unidas, que el niño no tiene derechos de familia, que no están protegidos, que no tienen esas política pública donde van a alegar sus derechos, donde van a ser atendidos.

Anunció que la AN elaborará un documento sobre esta situación, para ser elevado a consideración, tanto a nivel nacional, como internacional, para determinar la condiciones en las cuales se encuentran nuestros niños y porque la Convención no se ha estado aplicando ni en Venezuela ni en el mundo, para los niños venezolanos.