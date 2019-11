Henri Falcón: Julio Borges se convierte en dictador de la política exterior #27Nov

El presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, calificó al Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges como un “magnate dictador de la política exterior”. Esto tras el mensaje envíado por el funcionario al Parlamento Europeo, donde alertó sobre la “falsa mesa de dialogo”, entre varios partidos políticos y el régimen de Nicolás Maduro.

“No están acostumbrados a la razón, nosotros no apostamos a las aventuras, creemos en la solución negociada, pacífica y además, en los elementos que permitan realzar la democracia, pero lamentablemente esa oposición ni lava ni presta la batea. Me hubiese gustado que esa carta tuviese cuentas de los recursos que han recibido de la ayuda humanitaria, de otros países, que son bastante, ¿Dónde está ese dinero?, incluso Monseñor Moronta hizo una severa acusación y merece respuesta, el país y la comunidad internacional merecen respuestas. Sienten que prácticamente fueron engañados con aquellos eventos de la ayuda humanitaria y se corre la voz que han quedado en manos de algunos personeros (…) Julio Borges se convierte en dictador de las orientaciones de la política exterior, nadie puede salir a decir sus verdades si no tiene la autorización de este magnate de la política, no les gusta que le digan las verdades. ¿Se ha hecho política en estos 11 meses del país?”, denunció Falcón.

El exgobernador de Lara, también se pronunció acerca de la destitución del embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. “Creo que fue uno de los primeros que impuso una necesaria investigación del desvío de la ayuda humanitaria, hay quienes piensan que esto es un gran negocio de un grupito. Los que hoy deciden esconderse bajo una capucha para reunirse con el gobierno, después tienen que mentir y mentir, ah pero ellos son los que tienen la razón, el diálogo de ellos es bueno el de los otros es malo”, sostuvo Falcón.

Las declaraciones fueron emitidas este miércoles en el programa Vladimir a la 1, transmitido por el canal de noticias Globovisión.