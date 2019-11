Sustituyeron a docentes en Trujillo por personal de “Chamba Juvenil” #27Nov

Alumnos del Liceo Rafael María Urrecheaga de Pampan Trujillo decidieron sacar los pupitres y no recibir clases hasta que no reincorporen los 23 docentes expulsados. Los profesores fueron botados ilegalmente por no aceptar el nombramiento de un "director" con antecedentes penales! pic.twitter.com/7b7pZbUimJ