María Guinand y Elisa Lerner recibirán Honoris Causa de la Unimet #28Nov

Conferir el Doctorado Honoris Causa a dos ilustres venezolanas, la escritora Elisa Lerner y a la educadora y directora coral María Guinand, acordó el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con la información dada a conocer a los medios de comunicación.

El Doctorado Honoris Causa es una distinción con la que la Universidad Metropolitana, honra a personalidades nacionales o extranjeras que se hayan destacado de manera insigne en los campos de la educación, la investigación científica y el progreso humanístico.

La obra de Elisa Lerner constituye un patrimonio de extraordinaria valía para las letras venezolanas. Como cultora de diversos géneros literarios, especialmente la dramaturgia y la crónica, usted ha abordado e indagado con notable maestría en los territorios de la cotidianidad nacional, de la identidad urbana y de nuestro mundo artístico e intelectual, siempre atenta a las secuelas de muestra propia historia como país, así como a las múltiples

posibilidades de interpretación de la venezolanidad, desde una perspectiva muy propia y singular. Su legado será, sin lugar a dudas, un estímulo permanente para las presentes y futuras generaciones de creadores.

“Cuando me dieron la noticia me eché a llorar, en esas lágrimas estaba un homenaje a mi hermana una gran luchadora por los mejores valores y del civismo del país, que desde muy joven se enfrentó a una dictadura y en la democracia su labor fue siempre por la educación en el país, pensé en mis ancestros y en la gente de mi generación, escritores que ya no están, grandes narradores como Salvador Garmendia y Adriano González León.

Esta altísima distinción, de una universidad importantísima, es un bellísimo ejemplo de lo que la iniciativa privada puede hacer por el bien en el país”, dijo Lerner al conocer el anuncio.

Mientras que María Guinand, quien se ha constituido a lo largo de su dilatada trayectoria, en una de las figuras más representativas de la escena musical venezolana, tanto por sus logros artísticos como por su infatigable labor educativa. Sus aportes han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la música coral venezolana, lo cual le ha permitido alcanzar un sitial de honor en el movimiento coral internacional. Su nombre es sinónimo de excelencia en la dirección de agrupaciones, la composición coral y la gestión de movimientos de música vocal.

Por todo ello, sin duda, su legado constituye un estímulo fundamental para las nuevas generaciones que día a día trabajan con ahínco para fortalecer la presencia y relevancia de la música coral venezolana y latinoamericana.

Guinand manifestó su agradecimiento ante el reconocimiento conferido. “Para mí que el canto coral forme parte de la academia, de la universidad, es fundamental, no solamente por las actividades corales sino en la formación de líderes y directores de alto nivel. Me encuentro muy agradecida, muy feliz y espero que el legado que hemos sembrado a lo largo de estos años se perpetué y crezca”, expresó.

La investidura de esta distinción se llevará a cabo mediante una ceremonia especial, pública y solemne, que se anunciará oportunamente.