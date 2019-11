Trabajadores universitarios, de la salud y del Metro protestaron por demora en pago de aguinaldos #28Nov

Para exigir el pago completo de sus utilidades los sindicatos de trabajadores de los sectores universitario, salud y del Metro de Caracas, protestaron este jueves en el centro de la capital, debido a que hasta estos momentos, cuando ya va a comenzar el mes de diciembre, no han recibido los pagos correspondientes.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Univesitarios de la UCV, indicó que solamente se les ha pagado un mes de aguinaldo, de cuatro que están pendientes, asimismo indicó que nadie sabe nada del bono que aprobó el Presidente de la República para los trabajadores, señalando que lo peor es que ante esta situación, el panorama se le vuelve gris y sombrío a los trabajadores universitarios, de la salud y del Metro, para todo lo que tiene que ver con el tema de las

navidades.

“Un trabajador recibe en promedio 500 y 600 bolívares por mes de aguinaldo, lo que representa alrededor de 15 dólares y esta es la triste realidad a la que se enfrentan los trabajadores, así que en este año habrá la navidad para bailar, para escuchar, para oír la música, pero no habrán hallaca, el niño Jesús para los niños y no habrá la cena, por que no hay condiciones”.

Sánchez reveló que también hay unas bonificaciones aprobadas por el Presidente de la República, y hasta la fecha no hay certeza de si se va a pagar a los trabajadores universitarios, denunciando que hay una especie de “apartheid”, una descalificación hacia el sector universitario, donde sencillamente, lo que aprueba el Ejecutivo para la administración pública, no les llega.

Mientras que Margot Monaterios, del sindicato de trabajadores del Hospital Universitario de Caracas, ratificó que tampoco han recibido el pago de sus aguinaldos.

“Recordamos que en épocas pasadas ya el 15 de noviembre teníamos nuestros dinero en los bolsillos y podíamos salir a comprar lo que necesitábamos para atender las necesidades del mes de diciembre, los juguetes, los ingredientes para las hallacas, lo que era normal entre los empleados públicos y obreros, y era una tradición; sin embargo, ahora que tenemos un gobierno que dice llamarse obrerista, resulta que no tenemos nada de eso, hemos perdido nuestros beneficios y pago de los uniformes,

cuando el año pasado nosotros recibimos una paga medianamente aceptable, para poder comprar al menos un par de zapatos, pero en esta oportunidad no hemos podido comprar ni un cierre, porque lo que nos dieron fue 10.000 bolívares por cadas semestre”.

Coincidieron los dirigentes sindicales que están prestando aun sus servicios, por amor a esas instituciones, porque el salario que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades mínimas.