García Arocha: La Universidad no va a aceptar “la imposición” del TSJ #29Nov

Como ilegal e inconstitucional calificó la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de declarar sin lugar los alegatos de los rectores universitarios en torno a la sentencia 0324, sobre las elecciones, ratificándole “ en todas y cada una de sus partes”.

Señalo que la nueva sentencia no tomó en consideración ninguno de los alegados de la parte demandante, por lo que indicó que se trata de una imposición.

“Esa sentencia, ratificada en cada una de sus partes, no le hace ningún caso a la Constitución y al articulo 109, no le hace ningún caso a la Ley de Universidades vigente, no le hace ningún caso a los argumentos, por nosotros esgrimidos, y que le formulamos a esa sentencia cautelar.

Dijo en términos categóricos que “eso no puede ser, esa imposición no la va a aceptar la Universidad”, dijo García Arocha.

Con esta nueva decisión del TSJ, se pone en evidencia, como lo han señalado los dirigentes del movimiento estudiantil venezolano, que existe toda una estrategia por parte del régimen, de ir arremetiendo progresivamente contra las universidades independientes, reduciendoles las asignaciones presupuestarias, manteniendoles congelados los salarios al personal y demorando los pagos, todo esto orientado a eliminar la autonomía universitaria, establecida en la Constitución.