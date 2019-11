Capriles a sus detractores: Mi vida sentimental no interesa a un país que sufre #30Nov

Durante una transmisión a través de su cuenta de Twitter, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, señaló que siempre ha mantenido bajo perfil sus relaciones amorosas porque Venezuela tiene asuntos más importantes y de mayor interés como la crisis humanitaria.

“Hay personas que han tenido siempre un error en su mente de lo que es mi vida, yo no tengo que contarle a nadie cuáles son los amores que yo he tenido. Ese no es el interés de un país que sufre, cómo voy a exponer yo mi vida sentimental ni cuáles han sido mis novias, mis amores, eso es un tema mío”, puntualizó.

Es importante mencionar, que el pasado domingo 24 de noviembre se conoció que el excandidato presidencial tendrá una hija con la animadora Valeria Valle, quien actualmente conduce un programa en Globovisión.