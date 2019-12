RETACITOS #1Dic

La dolarización de facto de la economía venezolana es un hecho innegable, en estos momentos el sector del comercio y los servicios ha admitido que en la capital de la República las operaciones del compra venta se están tranzando entre un 45% y un 50% en divisas, mientras que en los estados fronterizos, estas transacciones alcanzan hasta el 80%, mientras que entre los distintos economistas venezolanos existen posiciones contradictorias en cuanto los beneficios o impactos no deseables de la adopción de la moneda norteamericana como nueva unidad monetaria nacional, a lo cual pareciera que vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos, ya que se ha dicho que la dolarización “llegó para quedarse” y mientras tanto el debilitamiento del bolívar es cada día mayor, incluso ya muchos, de los billetes del nuevo cono monetario, por ejemplo de 50, 100 y hasta de 200 bolívares, aun cuando los bancos los siguen entregando a los pensionados y jubilados, ya casi no se utilizan porque su poder adquisitivo es nulo y hay que recurrir a depositarlos nuevamente en las instituciones financieras, porque no sirven para más nada. Por supuesto que la dolarización total no es tarea fácil, porque el Estado venezolano no tiene el músculo suficiente en dólares para entregarlos a los venezolanos a cambio de sus bolívares; también habría que hacer reforma legales, pero se estima que vamos rumbo a una economía bimonetaria, y el régimen está haciendo todo lo posible para que ello se dé con el tiempo, y ya para finales de año se seguirá imponiendo el dólar y el bolívar servirá solo a los coleccionistas de monedas.

*****

Aseguran que durante la última visita que realizó Juan Guaidó a Barquisimeto, buena parte del personal que lo acompañó, se estuvo hospedando en un conocido hotel de la Urb. Nueva Segovia, lo cual debería ser una actividad normal y sin implicaciones de ninguna clase, ni para el hotel que es un servicio abierto a cualquier persona que tenga como pagar sus tarifas, mucho menos para el personal que allí labora, y ni que pensar de los propietarios o quienes gerencian el albergue. Sin embargo, el comentario general es que después de la estadía del personal que acompañó a Guaidó en el hotel, supuestamente la persecución y el acoso de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, ha sido exagerada, al extremo que hasta los vecinos se han dado cuenta y han puesto a circular los comentarios por las redes sociales, ya que no ha sido lo normal. Por cierto, también comentaron que el amigo don Maca, actuando como buen anfitrión, estuvo en este hotel con a algunos de los integrantes del equipo del Presidente del Parlamento, allí se metieron en un salón, dicen que supo cuando entró, pero no cuando salió.

*****

Siempre creímos que con el pasar de los años mejorarían las cosas, pero al parecer, ahora están de mal en peor. Aseguran que en la PolMun de Iribarren no están marchando las cosas como es debido; en efecto, al parecer allí hay tres reos que dizque están a sus anchas en el instituto, es decir que tienen una serie de privilegios especiales, ya supuestamente son de confianza del jefecito: uno le limpia la oficina y se la mantiene como una tacita de plata, otro les lava las patrullas en forma periódica, de manera que siempre lucen limpiecitas y al tercero le montaron un local para una peluquería, siendo este privado de libertad un GN que está detenido por presunta extorsión. Estos detenidos tienen llaves de los depósitos, comedor y la cocina donde preparan los desayunos, almuerzos y cenas; por supuesto se comenta que al parecer se han extraviado varios bienes municipales, pero nadie se atreve a señalarlos a pesar de conocer que son los que tienen libre acceso a todas partes. Por otro lado, denuncian que en el departamento de personal hay una señora que va dos días a la semana (Jueves y Viernes) pero cobra completo, pero como si fuera poco esta señora dizque es profesora activa del UPEL. Para cerrar con broche de oro, desde el enero de este año por orden del jefecito cerraron la Avenida Bicentenaria, esta vía es del municipio y no propiedad privada de la Policía Municipal, además con esta medida están violando el artículo 11 de la Constitución que garantiza el libre tránsito. Una pregunta inocente: ¿A qué le tienen miedo?.

*****

Asombro e indignación causó en la comarca torrense la desagradable y aberrante decisión de unos dirigentes del proceso revolucionario, quienes hicieron ir desde Barquisimeto a Carora, el día del músico, a la profesora caroreña Yrina Pérez, ex directora de canto lírico del Conservatorio Vicente Emilio Dijo y prestigiosa soprano de reconocimiento nacional e internacional, para una sesión especial de la Cámara Municipal dónde le entregarían un reconocimiento por su destacada labor. Comentan que llegar la reconocida invitada, le informaron que no le otorgarían lo acordado, por cuanto no les dio tiempo de revisar en Internet sus antecedentes penales y judiciales, lo que calificamos como una aberración y una gran falta de respeto a una personalidad de su talla y valía. Pero ya es usual observar como los representantes del régimen no se cansan de humillar e irrespetar la condición humana. Personajes como Ricardo el Melindroso, MirJim y los concejales hicieron mutis ante semejante desplante y descortesía, cuando por lo menos han debido retirarse del lugar en solidaridad con la ofendida. La verdad es que no aprenden y cada día se hunden más en el fango. Dónde se meterán cuando está triste historia llegué a su punto final y cese la usurpación. La Cámara Municipal, lo menos que debería hacer es un acto de desagravio, para la Profesora Pérez, Carora lo reclama.

*****

A propósito un grupo de pacientes renales que deben venir por lo menos tres veces a la semana a la capital del estado, se vieron obligados a su regreso a permanecer varias horas en la carretera luego de la diálisis, ya que en Turturia, debido a un torrencial aguacero que cayó, la carretera centroccidental se mantuvo cerrada como consecuencia de la corriente de lodo que baja en la zona. La falta de mantenimiento y de maquinaria agrava la situación cada vez que llueve. Si en Carora funcionara un centro de diálisis, los pacientes no pasaran tanta roncha. No hay quien resuelva ese serio y viejo problema. Ciertamente que no sabemos cuántos pacientes hay en el municipio Torres, que padecen de problemas renales y que requieren dializarse periódicamente, también nos llama la atención cómo es que una población tan aguerrida y luchadora como han sido siempre los caroreños, no se hayan propuesto nunca plantear ante el gobierno regional y nacional y ante las autoridades de la Salud, para que instalen en esa región una unidad de Diálisis, aun cuando consideramos que nunca es tarde para luchar por este objetivo. En cuanto al problema de la carretera, Invilara nuevamente brilló por su ausencia y diligencia, y sigue peleando con Aguas de Lara y Corpoelec, el primer lugar de ineficiencia.

*****

Hasta cuando la burla hacia los adultos mayores. Lo ocurrido estos días frente a un conocido centro comercial de la ciudad crepuscular debe llamar la reflexión. Un abuelo discapacitado identificado por las autoridades como José Hernández, murió en la vía pública luego de pernoctar en una fila para cobrara su pensión. Después de permanecer más de 20 horas en la cola y cobrar los 100 mil bs, el sexagenario falleció por un infarto, a pesar de disponer de un carnet emitido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadipis), que le debió garantizar atención preferencial. Es indignante que a estos abuelos se les someta a tales martirios, ya que son ciudadanos que dieron lo mejor de su juventud por el país y que contribuyeron con el esfuerzo de su trabajo, a su desarrollo. Ya es un verdadero clamor generalizado la urgencia para que se mejoren las condiciones y la forma para que los pensionados puedan hacerse de la totalidad del efectivo para atender sus necesidades básicas y comprar sus alimentos y medicinas; resulta verdaderamente insólito, que por similares circunstancias, hayan dejado de existir otros 5 adultos mayores en Lara. La verdad, no hay derecho.

*****

Insólito. Mientras por todos lados surgen denuncias en torno al deplorable estado en el que se encuentran los hospitales y otros centros de salud en todo el país, de lo cual no escapa la capital Barquisimeto y todo el estado Lara, debido a la carencia de insumos, medicamentos, equipos médico quirúrgicos e incluso cosas que no son tan significativas como alcohol, tapabocas, guantes quirúrgicos, yelcos, jeringas, situación que viene siendo denunciada a diario por los médicos, enfermeras, los bioanalistas que carecen de reactivos para sus exámenes de laboratorio, los trabajadores administrativos y los obreros de los centros de salud; sin embargo, no hay términos medios, mientras lo señalado anteriormente es lo que ocurre en todo el país, denuncian que en el hospital de la ciudad Madre, El Tocuyo, están adornando la navidad con kits de laparatomías, algodón estéril, bolsas de recolección de sangre y pare usted de contar, en lo que constituye una burla para los pacientes y para aquellas personas que requieren de estos insumos y no los encuentran, pero allí los están usando como adornos navideños; resultando lo más inquietante, que cuando hay una emergencia, no hay ni cómo hacer una cura por muy leve que sea la herida. Por si alguien tiene la intención de negarlo, enviaron las fotos como soporte.

*****

Por cierto, aseguran que por instrucciones precisas y categóricas de la burgomaestre de El Tocuyo, está totalmente prohibido que se faciliten las áreas o instalaciones del Hospital de la ciudad para cualquier actividad que tenga que realizar alguna Organización No Gubernamental para favorecer a algún sector de la comunidad tocuyana, al parecer sin que existan razones de fondo, sino que simplemente es por un capricho de la jefecita, empeñada siempre en demostrar quién es la que manda en la ciudad, y por supuesto con el total apoyo de Carmelina, comentándose que al parecer es una de sus protegidas. Pero aseguran los vecinos y algunas de las personas de la ONG’s, que esta disposición no se aplica a todo el mundo, sino que hay algunos personajes quienes disfrutan del tratamiento privilegiado de la funcionaria, como es el caso del Chemeco, a quien si les abren las puertas de las instalaciones, porque siempre se comporta como un patriota cooperante y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta a favor de la revolución; por supuesto, después pasa factura, porque aseguran quienes lo conocen de cerca, que el personaje vuela con todo y jaula. ¿Qué tal si la jefecita aplica más la democracia en sus preferencias, a la hora de tomar decisiones?.

*****

Nunca se imaginó el presidente del Parlamento venezolano y presidente encargado de la República, el vaporón en el que se iba a meter con la sorpresiva y poco diplomática destitución del representante del gobierno en Colombia, lo que ha sido motivo para que en las redes sociales le hayan caído a palo parejo, porque Humberto Calderón Berti durante toda su trayectoria profesional, nunca ha sido señalado por vinculaciones con hechos de corrupción, manipulaciones para obtener contratos, cobro de coímas u otras actuaciones indecorosas; la forma como se produjo el anuncio de su defenestración tampoco fue el más elegante, sobre todo tomado en consideración que él no fue a pedir el cargo, lo llamaron porque su nombre representaba jerarquía, abolengo, experiencia, trayectoria y prestigio, en un incipiente gobierno que daba sus primeros pasos en el área de relaciones internacionales. Pero si el despido causó sorpresa y estupor, cuando se mencionó el nombre del supuesto sustituto, las redes estuvieron a punto de reventar, ya que se dijo que Calderón Berti sería sustituido por el presunto responsable del escándalo de Cúcuta con las prepago, a quien ahora incluso entre sus colegas parlamentario dizque le dicen Freddy “Burundanga”, menos mal que el mismo aclaró, que eso no estaba planteado, ojalá Guaidó no se siga equivocando con la gente de su entorno, porque por los vientos que soplan nadie le va a creer que “vamos bien”.

*****

Ante la creciente expectativa de que para el próximo año se imponga la tesis del gobierno usurpador y se convoquen a unas elecciones parlamentarias, aseguran que las apetencias por los cargos de elección popular andan desbordadas entre muchos dirigentes políticos de la región, quienes ya se están viendo como potenciales diputados, alcaldes, concejales. En efecto, la situación es tan inquietante, que ya muchos están haciendo contactos para establecer sus comandos de campaña, pedir presupuestos para las cuñas radiales y televisivas, y muchos de ellos provienen de AD, VP, PJ, CR, UNT quienes se encuentran muy animados ya que al parecer estas organizaciones quieren postular para estos cargos, no a los mismos bates quebrados de siempre, sino que quieren sangre nueva, joven, sin rabos de paja negativos, sin mácula de ninguna clase, incluso algunas organizaciones están actualizando sus padrones electorales. Todo este movimiento aluvional, que se ha estado sintiendo en las últimas semanas, también ha contribuido a que los expertos en comunicación y en relaciones públicas, enciendan sus antenas, para ver cuántos de estos candidatos están dispuestos a pagar para que los promocionen; también las encuestadoras están tirando sus anzuelos para ver que pueden pescar en este río revuelto.

*****

La última sentencia TSJ declarando sin lugar la petición formulada por los rectores universitarios, en relación con la declaratoria de ilegalidad e inconstitucionalidad de la sentencia 0324 que obliga a las universidades a realizar elecciones en forma imperativa, violentando la autonomía universitaria de las casas de estudios superiores independientes, pone nuevamente de manifiesto que existe toda una estrategia maquiavélicamente implementada, con la intención de ir progresivamente erosionando al sector universitario, con la finalidad de eliminar la autonomía. En efecto, han venido aplicando un cerco a través de las reducciones presupuestarias, eliminación de los aportes para mantenimiento, transporte, comedores, les mantienen congeladas las partidas para salarios y el Ministerio de Educación Superior así como el Consejo Nacional de Universidades, se han convertido en sendos elefantes blancos, que nada están haciendo por revertir esta situación; más bien, en el caso del MEU contribuye para que la crisis se profundice, al extremo que la mayoría de las universidades están a punto de bajar sus Santamarias debido a sus crisis internas. El caso más patético es es el de la USB allí designaron a dedo hace dos años a un vicerrector académico, quien en este momento, debido a la enfermedad del rector titular, está asumiendo el rectorado, que es el primer paso para intervenir la universidad, ¿Qué talco?

Juan Bautista Salas