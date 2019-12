Mike Pompeo reconoció que usar la fuerza militar en Venezuela traería riesgos significativos #2Dic

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció este lunes que usar la fuerza militar en Venezuela tendría riesgos significativos.

“Desde enero hemos dicho que todas las opciones están sobre la mesa para ayudar al pueblo venezolano… Eso es desde luego todavía verdad, pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos”, dijo Pompeo.

En un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó la importancia del realismo en las acciones de Washington hacia Venezuela. Habló de una política para Venezuela mezclada con moderación.

Sus declaraciones contrastan con la línea que ha defendido hasta ahora el gobierno de Estados Unidos, el cual, durante meses ha insistido en que todas las opciones estaban sobre la mesa en relación con la crisis en Venezuela y, en todo momento, aseguró que eso incluía la opción militar.

Ahora, Pompeo dejó entrever que el Ejecutivo estadounidense ya no baraja la posibilidad de una invasión militar, aunque no llegó a decirlo claramente. “Estados Unidos ha privado a Maduro y sus compinches del petróleo que no va a los bolsillos del pueblo venezolano, sino a los del régimen”, expuso Mike Pompeo.

“Hemos sido despiadados al atacar la habilidad del régimen para traficar con drogas, una fuente vital de efectivo”, aseguró Pompeo, quien afirmó que, gracias a las sanciones económicas de Estados Unidos y otros países, la salida de Nicolás Maduro del poder, está al alcance. “Y podría estar más cerca de lo que nosotros pensamos”, sentenció.