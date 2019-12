VIDEO Fuertes lluvias dejaron en evidencia el mal estado de las calles de Barquisimeto #2Dic

View this post on Instagram

Tras las fuertes lluvias registradas la mañana de este lunes 2 de diciembre, Barquisimeto amaneció con calles totalmente inundadas y dejó en evidencia el mal estado del drenaje. . Durante el recorrido de Elimpulso.com por diferentes zonas de la ciudad, se detalló que los ciudadanos deben ingeniárselas para poder evitar los pozos y poder cruzar de una acera a la otra, lo que hace que salir a las calles se convierta en una travesía. . Por otro lado, debido a las condiciones climáticas se registró nuevamente un deslizamiento de tierra en la avenida Lara, justamente frente a la población de Santa Rosa. La falla se ha presentado en numerosas ocasiones y a pesar de las reiteradas denuncias realizadas a través de Elimpulso.com, todavía no ha sido reparada. . Calles limpias, cuidadas y con buen drenaje es lo que desean los barquisimetanos, al tiempo que exigen respuesta de las autoridades, ya que estas imperfecciones causan un caos total en la ciudad y a su vez, están más propensos a sufrir accidentes. . Reporte, video y edición: Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com