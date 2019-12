Rufo Chacón asegura que puede ver e identificar colores con sus nuevas prótesis #3Dic

Rufo Chacón es un ejemplo más de que la fe, realmente, mueve montañas. El joven afectado por los disparos de perdigones el pasado 2 de julio de este año durante las protestas en su natal San Cristóbal, aseguró que luego de la operación que le practicaron en España hace unos pocos días, puede ver e identificar colores.

“Estoy más fuerte. A veces puede que tenga decaídas, pero siempre recuerdo que tengo vida y que todo sigue. No hay que dejarse hundir por la marea”, dijo el joven que próximamente cumplirá su mayoría de edad, en una entrevista a El Nacional.

Un dispositivo de inteligencia artificial en conjunto con la prótesis ocular, está permitiendo que el joven tenga movimiento en los ojos que le da naturalidad a lo artificial de sus nuevos ojos.

“No me imaginé poder leer, fue después que supe que existía este artefacto. Es un invento innovador, tiene bastantes funciones”, dijo emocionado el joven que recuperó la visión gracias al doctor Miguel Salinas y la Fundación Frigilux.

El avance tecnológico al que tuvo acceso Rufo Chacón en España, le permite al joven una mayor seguridad y comodidad después de la operación.

“Ha sido muy fuerte perder la vista de una manera tan drástica. La sensación de no poder ver, cuando me toqué la cara y se me cayeron las partes de los ojos en la mano fue una sensación fea, pero mientras tenga vida, hay que seguir adelante”, dijo Rufo lleno de optimismo y con la humildad que lo caracteriza.

Rufo Chacón espera continuar sus estudios universitarios próximamente. Las ganas de estudiar ingeniería también cambiaron tras todo lo que ha pasado desde Julio hasta ahora. La vocación del jovencito, ahora está orientada hacia la música y la poesía. “Antes quería estudiar Ingeniería en Informática, tengo bastante conocimiento de ello, pero me quiero quedar en la música. Siempre me gustó la música aunque tenía problemas de pronunciación”, señaló.

El tachirense tiene planes de hacer una canción de la historia que le tocó vivir luego de que funcionarios del régimen lo dejaran ciego. “Una vida dura, la cual ha sido de muchas caídas, y a futuro tiene que salir a flote”, dijo.