Zonas de Maracaibo tienen más de 24 horas sin luz #3Dic

Este lunes gran parte de Maracaibo permanece sin luz al menos por 20 horas luego de otro apagón denunciaron usuarios de redes sociales. Algunas zonas permanecieron la madrugada sin energía eléctrica mientras el calor atosigaba a grandes y chicos.

Algunas zonas sufrieron un apagón general en la capital del estado Zulia y luego de que fue reestablecido el servicio, leste fue cortado nuevamente producto de racionamiento eléctrico previsto por la empresa estatal Corpoelec.

Maracaibo y el estado Zulia en general es la región más golpeada por la crisis eléctrica que vive el país desde hace al menos 4 años.

Otras zonas de la capital estuvo sin luz desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana de este martes, sin embargo otros permanecen todavía sin electricidad. Usuarios de redes sociales indicaron que aparte del intenso calor que se se siente en la ciudad los zancudos no permitieron dormir a los zulianos.

Cabe destacar que este martes en el seno de la Asamblea Nacional se estará discutiendo en la sesión ordinaria un Proyecto de Ley Aprobatorio del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

fueron mas d 8 horas #SinLuz #maracaibo #BarrioBolivar d 8 pm a 4:15 am no se pero anoche el enjambre d zancudos no era normal, parece q se hicieron inmunes a los trapazos,, horrible.

— hipolito pinzon (@elmerideno) December 3, 2019