VIDEO Presidente Iván Duque acusa a Maduro de auspiciar grupos armados ilegales contra Colombia #3Dic

El presidente de Colombia, Iván Duque, quien participó este martes en la sesión especial de países miembros del TIAR, señaló que Nicolás Maduro y su régimen, propician a grupos armados y guerrilleros del ELN. . "Desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover grupos armados ilegales que pretenden atacar a la población Colombiana", aseguró el mandatario. . Acusó Duque en la sesión, que en Venezuela se encuentran protegidos por el régimen, los más representativos cabecillas del grupo armado terrorista ELN. . Las declaraciones se produjeron durante la sesión especial de este martes, donde los países, acordaron ejercer más presión contra el régimen instaurado en Venezuela. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Venezuela #IvánDuque #Colombia #Tiar #Terroristas #Régimen #Noticias #News #Información #3Dic