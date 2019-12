Asdrúbal Oliveros: Economía venezolana se contraerá 10% en el 2020 y la inflación será de 3.000% #4Dic

Una contracción de la economía del 10% y una variación en el indice de inflación de 3.000% pronostica el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, en el marco del foro “Perspectivas 2020” realizado este miércoles en la capital de la República.

“Si bien estamos en presencia de una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando de un promedio de 30% mensual, lo que hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación de su poder adquisitivo”.

Asegura que estima que el próximo año el bolívar va a convivir como medio de pago y como unidad de cuenta del gobierno nacional, junto con el Petro, dice que serán dos monedas equivalentes, el gobierno viene avanzando a pasos agigantados en este tema, pero en realidad, el principal elemento dinamizador que está teniendo la economía, ya no son los bolívares, ya no es el petro, ya no es el gasto público, sino los dólares, que están llegando por diferentes vías lícitas e ilícitas, indicando que ambas conviven y le están dando un dinamismo importante al tema económico.

“Adicionalmente, el nivel de dolarización en las transacciones en Venezuela, esta creciendo en forma acelerada, un estudio de Ecoanalítica demostraba que para el mes de octubre más del 50% de las transacciones en las principales ciudades se estaba pagando con divisas, y ese dinamismo está provocando que un grupo de la población, que antes no tenía acceso a dolares, hoy tenga acceso a las divisas aunque en pequeñas cantidades y este gastando y este consumiendo; por supuesto, sigue habiendo un 50% de la población que está en unas condiciones extremadamente precarias, que se sigue manejando en bolívares, que están en pobreza extrema, lo que en parte explica los niveles de desigualdad tan profundos que se están viendo hoy en Venezuela, entre quien tiene algo de dólares y quien no lo tiene”, señaló el director de Ecoanalítica en su conversación con los medios.