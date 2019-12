Nelly Cuenca: Un contralor ciudadano es necesario para atacar la corrupción #4Dic

Nelly Cuenca de Ramírez, promotora de la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela en Lara, planteó la necesidad de crear la figura de un contralor ciudadano para atacar la corrupción en el país.

“Creemos en la necesidad de un contralor ciudadano, no nos basta el contralor del Estado porque hemos visto que en muchos casos no ha actuado como se debe porque si la Contraloría hubiera cumplido su rol de velar por el buen funcionamiento de la administración del patrimonio público no tendríamos corrupción”, declaró a Elimpulso.com, en relación a los hechos que involucran a algunos diputados opositores.

“La comunidad organizada debe tener su propio contralor ciudadano que no dependa de los poderes constituidos sino que sea un poder directo y podamos exigir a la Asamblea Nacional, porque allí están nuestros representantes pero también ante los órganos de la gestión pública”, agregó.

Señaló que si los poderes públicos “quieren seguir gobernando deben atenerse a lo que la sociedad civil organizada les está planteando en materia de frenos de la corrupción”.

Aseguró que mas de 260 organizaciones a nivel nacional respaldan esta propuesta.

Cuenca ofreció estas declaraciones durante un evento de la Coalición Anticorrupción, que según informó busca “acompañar a la sociedad civil organizada en conocer las causas y efectos de la corrupción”.