VIDEO Barquisimetanos en alerta por socavamiento de tierra en avenida Lara

Este jueves 5 de diciembre, vecinos de la urbanización Santa Elena de Barquisimeto denunciaron que varias casas están en peligro de derrumbe por un socavamiento de tierra que se formó en el cerro que divide al caserío con la avenida Lara. . Debido a las fuertes lluvias, el espacio se ha deteriorado a lo largo de los años. Sin embargo, las autoridades a pesar de conocer la falla todavía no se han preocupado por resolver el asunto, aseguró Juan Palmera, habitante del urbanismo. . "Durante los días de la visita de la Divina Pastora aquí se hacen bacheos, pero a eso no le han tomado la importancia que requiere", expresó Palmera a Elimpulso.com. . Los vecinos indicaron que al menos 4 casas y un club están en peligro si no se atiende a tiempo el llamado. . Cabe acotar que cada vez que se registran fuertes lluvias en Barquisimeto, la avenida Lara se ve afectada por el deslizamiento de tierra, por lo que la arteria vial queda cubierta de piedras y complica el paso de los conductores. . En ese sentido, los ciudadanos exigieron a las entidades correspondientes a que busquen soluciones e inviertan en un proyecto de reestructuración lo antes posible, con el fin de evitar una tragedia. . Reporte y edición: Luis Miguel Rodríguez Cámara: Katherine Nieto