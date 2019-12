Mike Pompeo llama a todas las naciones a apoyar a Guaidó y a la AN #7Dic

Este sábado el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo aseguró que el gobierno que representa sigue apoyando Juan Guaido como presidente encargado de la República y a la Asamblea Nacional en la lucha en contra del cese a la usurpación de Nicolás Maduro.

Pompeo a traves de su cuenta en Twitter instó a las demas naciones para que apoyen a Guaidó y a la AN “mientras trabajan para restaurar pacíficamente la democracia para el pueblo venezolano”.

“@jguaido personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia, y estamos totalmente detrás de él como el líder de esa lucha. Hacemos un llamado a todas las naciones para que lo apoyen a él y a la Asamblea Nacional mientras trabajan para restaurar pacíficamente la democracia para el pueblo venezolano”, reza el tuit de Pompeo.

.@jguaido personifies the Venezuelan people’s struggle and hope to restore democracy, and we're fully behind him as the leader of that struggle. We call on all nations to support him and the National Assembly as they work to peacefully restore democracy for the Venezuelan people. pic.twitter.com/OMxgUf07jh

