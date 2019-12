Inflación en noviembre con variación de 38,5% y acumulada 5.515,6% #9Dic

Una variación de 38,5% registró el índice de inflación durante el mes de noviembre, de acuerdo con la información dada a conocer por el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, lo que refleja que esta variable se mantiene en alza.

Reveló asimismo el parlamentario, que la variación de la inflación acumulada, en el período enero-noviembre se ubicó en 5.515,6%; mientras que la variación anualizada al comparar noviembre de 2018/noviembre 2019 fue de 13.475,8%.

De acuerdo las proyecciones del parlamentario, quien además es economista, se prevé que seguirá la hiperinflación al menos durante el primer semestre de 2020.

“La actividad económica ha caído hasta el tercer trimestre del año en 43 %. mientras que El PIB no petrolero ha caído 78% en 2019″, señaló al dar a conocer la dramática situación económica del país, situación que no registrará ninguna modificación hasta tanto no haya un cambio político y comiencen a aplicarse políticas públicas orientadas a impulsar el crecimiento de la economía, la producción nacional y rescate del poder adquisitivo de los venezolanos.

“Tenemos un país sin presupuesto público en 2019 y tampoco para el 2020 porque no fue presentado. Tenemos un BCV sin objetivos de política ya que perdió totalmente su autonomía”, afirmó Alvarado.