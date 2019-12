VIDEO Usuario del Saime: Nuevos aranceles del pasaporte son un castigo para no salir del país #9Dic

Tras el nuevo anuncio del aumento en el costo de los aranceles por concepto de renovación y prórroga de pasaporte, los cuales publicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extrangería (Saime), el pasado viernes, Elimpulso.com consultó a usuarios de este servicio, quienes consideraron que dicho aumento es un castigo para que los venezolanos no salgan del país.

“No estoy de acuerdo porque el ingreso que tenemos nosotros los pobres, no nos da para sacar un pasaporte. Nos están negando la salida del país o un paseo”, dijo Mauricio Colmenárez, quien resaltó además que tiene dos años esperando la entrega de su nuevo pasaporte por el cual ya ha pagado dos veces, dadas las últimas actualizaciones de precios.

Por otra parte, Almaryz Oropeza, consideró que el nuevo costo es muy caro y su bolsillo no lo puede pagar. “Parece que nos están castigando para que no salgamos del país, porque Venezuela está quedando sola”, dijo Oropeza, quien denunció una situación irregular en la página web del Saime, la cual no le refleja los pagos que ya efectuó por los pasaportes de sus dos hijos.

Otra de las usuarias que tiene al menos dos años esperando por su pasaporte nuevo es Yubirí Rivero, quien contó que ya ha pagado dos veces por el trámite, dadas las últimas actualizaciones de precios; sin embargo aún no le entregan su documento.

Los nuevos costos para trámites de pasaporte son los siguientes:

Pasaporte nuevo: Bs. 8.364.320,46

Prórroga de pasaporte: 4.182.160,23