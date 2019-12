Himno Feminista causa revuelo en Compostela,España #11Dic

View this post on Instagram

Este miércoles fue difundido a través de las redes sociales un video en el que se muestra cómo fue interrumpida una protesta en Santiago de Compostela, España. . Un grupo de mujeres con los ojos vendados entonaban el canto "El violador eres tú", una especie de himno feminista que se ha viralizado en diferentes ciudades del mundo. . Un hombre, perteneciente al Partido Popular, gritó "a la casa, que hay que hacer la cena", comentario que desató el malestar de las mujeres quienes respondieron de inmediato. . "Cuidado machista, entras en nuestra lista", fueron algunas de sus expresiones. . La secretaria de municipalismos de Podemos en la región, Luca Chao, pidió al Partido Popular una explicación por catalogar este acto como inaceptable. Está protesta feminista se originó en Chile y se extiende en todo el mundo. . Texto: Génesis Biondi Vídeo : El País . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Internacional #Feminismo #Machismo #Chile #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #11Dic