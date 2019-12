Comunidades indígenas de Canaima piden explicación oficial sobre llegada de comisión rusa

Una comisión con 15 rusos, acompañada de militares venezolanos, llegó el martes a Canaima, en el municipio Gran Sabana, denunciaron habitantes de la comunidad indígena. La llegada de los uniformados causó incertidumbre en el pueblo pemón que reclama una explicación oficial.

La presencia de estos hombres, vestidos de verde militar, ocurre un año después de la incursión armada de 16 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes irrumpieron -exactamente el sábado 8 de diciembre de 2018- en una mina ilegal en el río Carrao, en pleno Parque Nacional Canaima, en donde la minería se ha expandido generando daños no solo en la dinámica social y cultural del pueblo pemón, sino también en sus frágiles ecosistemas. La incursión terminó con el asesinato de un indígena pemón y heridas en otros dos pobladores. Los funcionarios se hicieron pasar, en principio, como turistas.

Un habitante de Canaima, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, confirmó que la comisión llegó al aeropuerto de la zona turística -al sur del país- al mediodía del martes. Los campamentos turísticos del parque, aseguró, se negaron a alojarlos por el precedente violento de diciembre de 2018, lo que obligó a que se hospedaran en el comando de la Guardia Nacional.

En la mañana de este miércoles, relató, los hombres sobrevolaron dos drones en el área del aeropuerto y se pautó una reunión con la comunidad a las 2:00 de la tarde. “La comunidad está incómoda, es una incertidumbre porque no se saben las acciones que van a realizar y no quieren que se les tomen fotos (…) La comunidad no estaba al tanto de esta visita y los empresarios también quieren saber qué sucede. Saber a qué vienen”, dijo.

Miembros de la comunidad informaron que la visita rusa fue anunciada en una reunión en Canaima -el sábado 7 de diciembre- en la que participó el capitán de fragata de la Armada Bolivariana, Robert Casanova, comandante en La Paragua. “El sábado se hizo una reunión con Casanova, vino a dar la información, pero no dio explicación de a qué y por qué vienen. No supo dar explicación a ninguna de las preguntas”, aseguró la fuente.

En un audio de ese encuentro, al que tuvo acceso Correo del Caroní, Casanova indica que la visita es de “chequeo, inspección, verificación” y presencia en zonas fronterizas “por los múltiples llamados a la violencia, a falsos positivos que vienen generando un grupo de personas apátridas que buscan espacios de poder, que han sido conquistados por la revolución bolivariana”.

El enviado de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI Guayana) precisó que llegarían el martes a Canaima “25 compañeros de nacionalidad rusa entre ingenieros, geólogos, que vienen haciendo un chequeo en el marco de las alianzas estratégicas para el sostenimiento de este Arco Minero”. La parada previa del grupo fue en Tumeremo, municipio Sifontes, otra zona con elevada explotación minera.

Justificó la presencia rusa por el nivel tecnológico “para romper el cerco con los Estados Unidos, el cual no nos permite avanzar y hay nuevas alianzas estratégicas para sobrevivir a la guerra económica por la cual usted y yo no tenemos gasolina”, dijo, en respuesta a una asistente a la reunión.

“No puedo pedir excusas por lo que pasó el año pasado acá, pero ahora sí vengo cumpliendo instrucciones y dando la cara desde temprano”, añadió, en alusión a la incursión armada de diciembre de 2018, sobre la cual hizo críticas.

El equipamiento para esta nueva operación, dijo, incluía drones, pero Casanova no dio más detalles sobre el objetivo de la comisión, pues, indicó, no forma parte de la comisión técnica. Se refirió a estudios de suelos y a “búsqueda, localización y reconocimiento de grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Lea más en www.correodelcaroni.com