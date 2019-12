Diosdado Cabello: Sanciones al director del Saime podría impedir impresión de pasaportes #12Dic

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que las sanciones impuestas por Estados Unidos al director del Saime podría impedir la impresión del pasaporte.

“Ahora Gustavo Vizcaíno no puede firmar para comprar los materiales, ¿y si no hay los materiales, a quién se le niega el pasaporte? A usted, señor escuálido, a usted, señor venezolano, pero quienes promueven estas sanciones no son chavistas, son de la derecha”, dijo Cabello durante su programa Con el mazo dando.

Cabello denunció como “ilegales” las sanciones y aseguró que ningún funcionario traicionará la revolución.

“¿Ellos creen que Dugarte o Vizcaíno van a traicionar a la revolución por eso? ¿Seguirán creyendo esos cuentos? Ellos dicen que tenían unas cuentas. ¿Y dónde están esas cuentas, por qué no las sacan?”, expresó Cabello.