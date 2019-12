No cesan los apagones en el Táchira

De nuevo los continuos cortes de electricidad alteran la vida de los tachirenses. No hay un sector que por lo menos no se quede sin electricidad una vez al día, hecho que llena a algunos de angustia y a otros de impotencia, al entender que este problema no va a mejorar e incluso tiende a agudizarse.

En Palo Gordo, municipio Cárdenas, la electricidad se fue tres veces el pasado sábado y el domingo de nuevo se quedaron por unas horas sin el servicio, luego del partido Táchira-Caracas, y durante toda la semana se han presentado distintos cortes, que no permiten trabajar, realizar los quehaceres de la casa o cumplir con alguna diligencia en la calle que no puede postergarse.

—El martes se fue a las nueve de la noche y llegó después de la doce, y el miércoles se fue a las siete de la noche. Nos acostamos a dormir y ni siquiera no dimos cuenta de la hora en que restablecieron el servicio. Esto ya es una constante. En noviembre, un vecino aseguró que de nuevo se agravaría el problema de la luz y tuvo razón, dijo Mariela Morales, quien trabaja en una panadería de las inmediaciones del terminal terrestre.

En Táriba, los cortes de electricidad también han sido continuos. “Este miércoles cortaron la electricidad a las 6 :25 y llegó a las 9 de la noche; ayer la cortaron a las cinco de la mañana y la colocaron de nuevo a las ocho; este problema está terrible, cada vez peor”, contó la señora Estela Manrique, quien vive en el centro del municipio Cárdenas.

En Guásimos, también el servicio de electricidad ha empeorado. El pasado viernes sus habitantes vivieron constantes apagones, tanto en la mañana como en la tarde. El domingo también cortaron la electricidad a las nueve de la noche y de nuevo se contó con el fluido eléctrico en horas de la madrugada; uno de sus habitantes, indignado, especificó que duraron siete horas sin electricidad.

El martes se fue a las siete de la noche y eran las once y media de la noche y nada que se encendía una luz para saber que ya había electricidad; y este miércoles, el municipio se quedó sin el servicio a las dos de la tarde y volvió a las cuatro, hecho que hacía suponer que no lo quitarían más por ese día; sin embargo, a las nueve de la noche vino otro corte que duró hasta las doce de la noche, y este jueves se dio el primer corte a las seis y media de la mañana.

Ayer, en horas de la mañana, cerca de las once y media, el municipio Bolívar también sufrió otro apagón, es decir, esta es la constante en todos los municipios del estado.

Esta situación se ha repetido también en varios sectores de San Cristóbal, los cuales todos los días reportan más de un corte de electricidad.

Lea más en www.lanacionweb.com