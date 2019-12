Son titulares viernes 13 de diciembre de 2019 #13Dic

Guaido pidió firmeza y no un salto al vacío a los empresarios para construcción de la “Agenda 2020”

Publican decreto para extender la validez de pasaportes venezolanos vencidos en territorio panameño.

Las pruebas de crímenes de lesa humanidad de la Masacre de El Junquito presentadas en España

Audiencia del juicio contra Requesens se espera continuará este #16Dic

Smolansky: Recomendamos a Brasil ofrecer mayor presión a Maduro tras informe de la OEA.

El Metro de Caracas está colapsado y puede dejar de funcionar en cualquier momento

Se necesitan 12.000 millones de dólares para recuperar ferrocarriles y trenes del sistema nacional

Hay 11 millones de venezolanos sin capacidad de compra que viven en paupérrimas condiciones

Por octava vez difirieron audiencia preliminar de preso político José Daniel Hernández

Trámites en el INTT se pagarán on Line desde el lunes 16 de diciembre

Reportan estaciones de servicio abarrotadas de vehículos en Maracaibo, ciudad Guayana, Maracay caracas, Táchira, Barinas, Carabobo y Vargas.

En Puerto Ayacucho, Amazonas, lugareños denuncian tener 5 días a la espera de combustibles.

Escasez de gasolina ha dejado algunas zonas de Caracas sin transporte superficial

Venezolanos dejan de trabajar para abastecerse de gasolina

Usuarios en Mérida deben pagar en divisas para poder surtir gasolina

Escasez de gasolina arruina planes de viajeros

Charallave. Sector las Brisas de Charallave, Sector El Bambú, entre otras zonas, reportan 14 horas sin servicio eléctrico.

Valencia. San Blas. Reportan nuevo corte del servicio eléctrico.

El Hatillo. Parte de la zona sin servicio eléctrico desde la media noche del jueves

Comunidades indígenas de Canaima piden explicación oficial sobre llegada de comisión rusa

Si la AN no ejecuta Maduro escogerá su CNE

Retienen pasaportes de militares que piden la baja para evitar que salgan del país

Casi 6 mil sargentos fueron desincorporados por crear “ambiente de desobediencia”

Unimet ocupa el primer lugar como Universidad sustentable de Venezuela

Desde septiembre no se produce ningún tipo de combustible en el país, aseguran expertos

Programa Clap llega cada vez a menos hogares venezolanos al cierre de 2019, según estudio

El kilo de queso blanco casi iguala al salario mínimo

Saab investigará a grupo de parlamentarios por presunto caso de corrupción.

Implementacion de Pico y placa en Zulia por escasez de gasolina.

Guaido pide a maestros y profesores redoblar esfuerzos para el 2020

Reportan incendio en la subestación eléctrica de Los Ruices

Ya fueron identificadas por sus familiares 4 de las 11 osamentas halladas en La Bonanza

Desde septiembre no se produce ningún tipo de combustible en el país, aseguran expertos

Federación Venezolana de Maestros pide a Guaidó reactivar protestas de calle en 2020

Si quiere comer hallacas busque dólares

El grupo irregular colombiano conocido como Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra operando en al menos 17 estados de Venezuela, denunció la ONG FundaRedes.

Las ventas en el sector industrial han caído 80%

Lara entre los estados que está siendo invadido discretamente por el Ejército de Liberación Nacional

Estalla en Colombia carro bomba atribuido a ELN sin dejar víctimas

Rafael Ramírez autorizó negociaciones irregulares por millones de dólares

Reportan fallas eléctricas en diversas zonas del oeste de Caracas este

Sistema Eléctrico Nacional deja de recibir 300 MW por paralización de Planta Centro

Venezuela, en plena crisis económica y social que ha provocado un éxodo masivo de sus ciudadanos a otros países de la región, sufre un severísimo retroceso de más del 60% en el ingreso por habitante.

Caraqueños prefieren luz en sus hogares que encima del Guaire.

Cerca de 1.250 empleados menos registra la banca en tercer trimestre de 2019.

Detienen a 23 hombres con armas, municiones y vestimenta policial en El Tigre. La mayoría de los detenidos son exfuncionarios policiales y viajaban en dos autobuses.

Presos del Rodeo III levantaron huelga de hambre por temor a traslados.

Unesco declaró tradición de la Palma Bendita de Venezuela como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Quiroga dice que en los próximos días se debería conocer la fecha de elecciones en Bolivia.

Bolsonaro fue sometido a procedimiento para retirar lesiones en la piel.

Trump prevé un “gran acuerdo” comercial con China en los próximos días.

La Unión Europea prorroga seis meses sanciones económicas contra Rusia por su papel en Ucrania.

La Unión Europea logra acuerdo para alcanzar neutralidad climática para 2050.

Recuperados seis cuerpos en el volcán de Nueva Zelanda

Más de 10 millones de peregrinos homenajean a la Virgen de Guadalupe en México

Congreso cierra la puerta a juicio político contra presidente chileno Piñera

Vicepresidenta de Colombia acusa que desde Venezuela se alimenta el malestar social interno

Brasil dio refugio a 21.000 venezolanos solicitantes de asilo

Hallan restos humanos en la zona de búsqueda del avión chileno desaparecido

Trump dice que Greta Thunberg debería “relajarse” e ir al cine

El nuevo ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, anunció que el Gobierno de Alberto Fernández iniciará un proceso de consultas con los acreedores con vistas a renegociar el perfil de la deuda argentina

El plan de inmigración de Joe Biden revertiría las políticas del presidente Trump y restablecería las protecciones DACA para los jóvenes inmigrantes. Pero no despenalizaría los cruces fronterizos ilegales como lo han pedido sus rivales progresistas en la carrera presidencial demócrata.

Partido conservador obtuvo la mayoría absoluta. Brexit en 2020.

AN denunció en Madrid el “ecocidio” perpetrado por Maduro.

EEUU sancionó al hijo de Ortega por lavado de dinero.

Argentina recibió a Evo con la condición que no haga declaraciones.

Almagro insta a CPI a investigar “de inmediato” tortura en Venezuela con apoyo de Cuba.

En las redes se preguntan donde van a parar los militares rusos y cubanos que llegaron a Canaima con uniformes venezolanos?

Neymar vuelve a demandar al Barcelona. El futbolista brasileño reclama 3,5 millones más a la entidad azulgrana.

El enorme abucheo que recibió el Potro Álvarez de un acto de grado de médicos de la Unerg

Saludos

Si me siento deprimido cantaré. Si me siento triste reiré. (…) Si siento miedo me lanzaré adelante. (…) Si me siento insignificante recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis emociones…

Og Mandino

Para más Titulares ver www.elimpulso.com

Al día viernes 13 de diciembre de 2019