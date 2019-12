VIDEO En el suelo y durante la lluvia, así entregaron perniles en comunidad caraqueña #17Dic

View this post on Instagram

Este martes 17 de diciembre la parroquia Santa Lucía de Caracas recibió perniles por parte del régimen de Nicolás Maduro y los mismos fueron dejados en plena lluvia y en el suelo de la comunidad. . "Señor Presidente Nicolás Maduro Moros, desde la parroquia Santa Rosalía le damos las gracias por el beneficio del pernil. ¡Feliz navidad a toda la comunidad!", expresó una integrante del consejo comunal del sector. . En el video publicado a través de las redes sociales, se aprecia como las piezas de cerdo fueron dejadas en el suelo, hecho que puede ser riesgoso para la salud de quienes las consuman. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía