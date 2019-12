OPINIÓN Reflexión en positivo: La solución esta incorporada en el problema #19Dic

Para una pronta recuperación del país, debemos comenzar con la grave crisis salud, económica y estabilidad política, debe ser el punto de honor de todos, si es que hay voluntad para un país en crisis que quiere progresar y muy atento a los verdaderos números indiscutibles que presentan quienes conocen y manejan la economía, aparte lo que estudian para no cometer errores y poner en duda su capacidad, experiencia o conocimiento, es muy triste oír que un país que ha tenido todas las riquezas, cierre el año económico con una contracción económica de ochenta y cuatro por ciento (84 %) óigase bien, un 84%, una inflación que no caben los números en ninguna página y un dólar a más de cinco billones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000.000,00) todo esto en nada es alentador para el sector privado y quienes desean producir, ¿será convertirse en mago o milagroso? Porque es muy difícil que cuadren los números con el trabajo ético y responsable.

Como hemos dicho, que la solución está incorporada en el problema, no dudemos que la voluntad del buen hacedor esta siempre muy por encima de los destructores y sabrá encontrar la solución a cualquier obstáculo por fuerte que sea, siempre su creatividad, estará por encima de los peores inconvenientes, consciente que la fe es la base infalible de los hechos que se aspiran a realizar con optimismo, como actitud de vías, siempre tener esperanza antes la desesperanza, reflexionar, animo antes la tristeza, no queda otro camino para un hacedor que ame su patria y desea su pronta recuperación, no debemos dudar que esto se va a lograr hasta con el poder de la mente y la voluntad aferrada de quienes desean trabajar, aportar y compartir sin escatimar esfuerzos y todos unidos con el mismo objetivo la refundación del país y el rescate de los valores perdidos a cualquier esfuerzo y con toda dignidad de un Venezolano de primera.

No dudemos, que quienes amamos de verdad el país, en realidad pensar aun con toda las adversidades, voy a vivir, aprender, a enseñar, a compartir y disfrutar, consiente que solo el valor ante cualquier adversidad hace que se nos muestre el camino y no debemos tener duda que aquí en nuestro país hay valores suficientes que nos representan y harán valer nuestro don de buen ciudadano y el rescate de nuestra dignidad, hoy por culpa ajena muy golpeada ante el mundo; aparte de que siempre hay la voluntad de que sea un país productivo, orgulloso de consumir sus productos y no un país fallido con una agricultura y ganadería menguada, todo lo contrario a lo que desea el sector agropecuario, que no se le siga obstaculizando su noble trabajo y deseo de producir.

No son muy positivas mis reflexiones de hoy, pero como hacedor lo siento en carne propia, por ser afectado en mayor grado, en todo lo que se llama producir más de lo que se consume y compartir con amor, con el que menos tiene, hoy, nos manifestamos con mucha preocupación, pero sin perder el ánimo, a mis lectores y productores del bien, en todo los sentidos lo tomen como un aviso y tomar las medidas pertinentes y no para preocuparse, sino para ocuparse y saber que nos espera para salirle al frente y demostrar que si podemos seguir adelante y que la fuerza del que desea el bien sea invisible y se imponga por el bien de todos, incluyendo con el encuentro con la paz, la convivencia con inclusión y perdón, sin revanchismos, consiente que aquí hay espacio para todos y darse cuenta que es poco transparente dar prosperidad a los más próspero o como dicen por ahí “Que más vale ser pobre y libre, que rico esclavo.”

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]