VIDEO Tras siniestro de aeronave en Caracas, difunden video del rescate de cuerpos #21Dic

Parte de lo vivido por nuestro grupo de Salvamento y Rescate el pasado 20 de Diciembre en la zona del impacto … Donde fallecieron 9 personas en un vuelo que provenía del Edo Bolívar … . . Somos un medio informativo y nuestro objetivo es llevarle información veraz … Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos … Nos conmueve en el alma cuando suceden acontecimientos de esta magnitud porque como Aviadores nos identificamos … Solo Dios sabe el porqué de la cosas .. . #accidenteaereo #accidenteavion #king100 #vzla #ccs #aeropuertocaracas #charallave #sar