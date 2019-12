RETACITOS #22Dics

La agroindustria, el comercio y la manufactura en la región han estado expresando su preocupación, debido a que la Alcaldía ha venido aplicando nuevos impuestos, subrogándose facultades que corresponden al Poder Público Nacional, a través del Ministerio de Finanzas y el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En efecto, la Unidad Tributaria nacional fijada por el Seniat, organismo adscrito a MinFinanzas, tiene un valor de 50 bolívares fuertes; sin embargo, en valor de la UT en el municipio Iribarren, al parecer, está en el orden de los 300 bolívares fuertes, lo que evidencia que se está cobrando a nivel regional una UT con un valor que está 5 veces por encima de la UT nacional, resultando lo más inquietante que nadie sabe, cuáles son las razones jurídicas, en las cuales se ha amparado el burgomaestre achocolatado para aplicar estos tributos exagerados e irracionales, que en los caso de los impuestos sobre inmuebles y tierras, parece que también se han cuadruplicado o quintuplicado, y que en el caso del sector terciario de la economía, ha logrado que el comercio en la capital larense se haya reducido hasta en un 70%, lo cual tiene una incidencia directa en una contracción alarmante de la recaudación impositiva en el municipio y además ha generado el incremento de la informalidad, ya que los buhoneros no pagan impuestos, sino las coimas que les cobran por dejarlos trabajar en las calles.

*****

Durante las consultas realizadas, se ha encontrado que para el año 2015, el 97% de la recaudación tributaria, era generada por las actividades de la agroindustria, la manufactura y el comercio y los servicios; sin embargo con las políticas impositivas que se han venido aplicando en los últimos años, el impacto inmediato ha sido la reducción alarmante del comercio, lo cual se puede verificar perfectamente, solo paseando por la carrera 21 y observar la cantidad de negocios que están cerrados; mientras que el comercio informal crece progresivamente, ya que no paga tributos, tampoco servicios y tienen muy pocos o ningún empleado, ya que usualmente lo atiende el propietario, o percibe un porcentaje de las ventas de algún comerciante que tiene varios puestos. En estos momentos, cualquier empresario formal, de los que aún sobreviven en Barquisimeto, con una empresa legalmente constituida, tiene que pagar un total de 17 impuestos, entre los que destaca el IVA, ISLR; INCES, la LOPNA, la ONA, Banavih, Patente de Industria y Comercio, LOPTY, Impuestos a los Activos Empresariales. Pero no conformes con esto, se ha registrado un encarecimiento descomunal en las tarifas de los servicios públicos como el Aseo Urbano, el agua y la electricidad, llamando poderosamente la atención que hasta estos momentos, no se haya visto una reacción contundente de los gremios empresariales de la región, que al parecer se han conformado con realizar discusiones y debatir sobre el tema entre cuatro paredes, pero nadie sale a protestar en defensa de sus intereses.

*****

Nuevamente se pone en evidencia, según la dirigencia política, que el “máximo tribunal de la República” se ha convertido en la consultoría jurídica de Miraflores y del PSUV, así como en una máquina de sanciones contra la Asamblea Nacional y sus diputados, existiendo una larga lista de sentencias que comenzó con la declaratoria de “desacato” olvidando que buena parte de los magistrados fueron electos de manera express, y muchos de ellos ni siquiera cumplen con los requisitos exigidos para ocupar estas posiciones. La AN la casa que hace las leyes, teniendo mayoría absoluta decidió modificar parcialmente el Reglamento Interno y de Debates, con la finalidad de aprobar el voto virtual, permitiendo de esta manera que los parlamentarios acosados y perseguidos por el TSJ, puedan votar a distancia, lo cual cayó como una “bomba” en el régimen. Mas tardaron los parlamentarios legítimos en aprobar la reforma, que el TSJ ilegitimo en aprobar su nulidad. Otra demostración reciente, fue la del allanamiento de la inmunidad de cuatro diputados, acusándolos por lo menos de 7 delitos graves, ya que el objetivo es desmembrar al Parlamento. Por supuesto con una eficiencia y rapidez, digna de mejores causas, el MP oficial el jueves al TSJ, el viernes se convoca a una reunión extraordinaria de la Sala Plena, para el día lunes, y en horas de la mañana se decide declarar la responsabilidad de los parlamentarios y en la tarde la también ilegitima ANC procede a allanarles la inmunidad. Otros dos partos de los montes, que demuestran cómo se está manejando la justicia en Venezuela.

*****

El remozamiento del otrora emblemático Parque Ayacucho, que ya han reinaugurado dos veces en los últimos días, ha dejado un sabor amargo entre los vecinos, quienes consideran que con todo lo que hicieron, “las fuentes no son ni siquiera la mitad de lo que eran antes”, indicando que ya una de las fuentes no le prende la mitad; han sembrado matas dentro de las fuentes; las plantas que han sido sembradas son xerófilas macrotérmicas (tunas y cactos); remendaron los bancos de madera, pero los dejaron rústicos, ni siquiera los lijaron, de manera que cualquiera que allí se siente, puede dejar girones de ropa al levantarse; tumbaron 16 maporas que tenían innumerables nidos de loros, los cuales siempre habían sido protegidos por las autoridades ambientales; las luces por la carrera 14 brillan por su ausencia, ya que las que existen las colocaron muy adentro del Parque. Un vecino curioso denuncia que uno de los bancos del Parque fue visto en la carrera 16 entre calles 40 y 41, sin que se sepan las razones por las cuales se encuentra en ese lugar. Exigen los habitantes de la zonas cercanas, que se debe garantizar la vigilancia permanente dentro y en los alrededores de la obra, única manera de evitar que nuevamente se apoderen de sus áreas todos los malandros, mendigos, gays y las chicas que ejercen la profesión más vieja del mundo. Durante toda la vida el horario de cierre del parque fue a las 6:00 pm, parece que ahora hay gente dentro hasta las 9:00 pm, o sea que ni siquiera el horario lo respetaron. Ya habrá tiempo de comentar el caso de la refacción de las estatuas.

*****

Al parecer ante la profundización de las medidas de presión a nivel internacional, y ante el rechazo que sigue teniendo internamente el inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, han vuelto a surgir las estrategias orientadas a amedrentar a los dirigentes de la oposición, a todos aquellos disidentes y a los que no compartan los principios del proceso, ya que estos mecanismos que cuentan con la asesoría de los especialistas de la isla antillana, les han dado extraordinarios resultados, insisten en su implementación; además utilizan a quinta columnistas de la oposición, para ponerlos a circular, por lo que supuestamente pagan atractivos montos en divisas. La última de estas “ollas” es una supuesta orden de uno de los cuerpos de seguridad del Estado, girando instrucciones para realizar “labores de seguimiento, inteligencia y restricción de movilidad por el territorio nacional” contra una lista de 8 diputados de la Asamblea Nacional, que ha circulado profusamente y generó gran confusión en organizaciones políticas, entre los propios parlamentarios señalados y porque el “trabajo está muy bien hecho”, papel con membrete del cuerpo policial, los términos que se estilan en estos casos y en efecto cumple su cometido de meter miedo. Por fortuna, alguien determinó que la Comisaria que firma la orden, está jubilada desde hace algún tiempo, determinándose que se trata de un montaje hecho con toda la mala intención.

*****

Esta semana que acaba de finalizar, el presidente de la Cámara de Licorerías de Caracas denunció públicamente, la alternación de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, así como el crecimiento del consumo de este tipo de “brebajes” que se comercialización sin ningún tipo de control de calidad, sin registro sanitario alguno y a precios que están muy por debajo de lo que cuestan las bebidas legales, debidamente identificadas y que pagan sus correspondientes impuestos para su comercialización. El dirigente gremial ha solicitado a las autoridades que se haga un ajuste de los impuestos a los licores, recordando que año 2014, se incrementaron de 15% a 35% los vinos, de 20% a 50% los licores, lo cual ha generado incrementos en las ventas clandestinas, aumento en el consumo de bebidas adulteradas, originando problemas de salud pública como se ha o visto en los últimos dos años, incluso con víctimas fatales, lo cual perjudica, tanto al consumo como a la economía venezolana. En esta sección hemos insistido en la necesidad de tratar de investigar estas fábricas clandestinas de licores, algunas ubicadas en Lara, ya que hay información que señala que están utilizando cualquier tipo de producto para acelerar los procesos de producción, ante el aumento de la demanda, con lo cual ganan dinero, pero a costa de la vida de la gente. La verdad que no hay derecho.

*****

Aseguran que durante el hallacazo blanco, el fin de semana pasado en Barquisimeto, quedó en evidencia el hambre que tiene mucha gente de la región, ya que cuentan que se devoraron más de 500 multisápidas en menos de 15 minutos; la torta del MaelecAD se le engulleron en cuestión de segundos. Para variar, hubo algunas discriminaciones, ya que primero les sirvieron a miembros de la juventud adeca un plato pernil, hallaca, ensalada y pan de jamón. Los adecos de la tercera edad, los niños y otros invitados también pedían ese plato, pero les dijeron, palabras más palabras menos: “quítense de ahí, eso es para la juventud, a ustedes ya se les dio hallaca”, otra de las personajes adecas ofreció ensalada de gallina con pan de jamón y no llevó nada, dicen que como un sabotaje para Boby. Aseguran que al parecer los chamos de la juventud, le birlaron las hallacas de la militancia. Boby tuvo que moverse y dicen que parió 300 hallacas adicionales para cumplir con la vieja militancia. Estas son las cosas que se tienen que evitar dentro de la tolda blanca, para evitar que sigan profundizándose las diferencias internas, pero para ello tiene que imponerse la humildad de los dirigentes, mientras se mantenga la arrogancia y la creencia que serán eternos en esos cargos, será difícil que se pueda alcanzar un ambiente de paz y tranquilidad en La Pochocha.

*****

Las diferencias internas que existen en el seno de AD en Lara ya son evidentes y notorias, ya se comentan profusamente en distintos cotarros de la región, Kary y la sargento K andan con Boby y el Inefable; sin embargo, son muchos los que consideran que andan en la cuerda floja, andan inquietos, se ven preocupados, saben que no los están viendo bien a nivel nacional, pero además no tienen la base política como para retar al turco y pedirle que convoque a unas elecciones para elegir las nuevas autoridades del partido. De allí que haya reaparecido el veterano ex secretario de organización seccional de los tiempos del negro Guillermo Luna, abogado Nelson Aguilar, dizque figura entre la lista de outsider que analiza el CEN de AD para poner orden en la casa; mientras que el filibustero, conocedor de que las cosas no andan muy bien para el inefable, en sus relaciones con el turco, se mueve por “por los palos”, ya que está viendo la posibilidad de retornar al partido en el que militó toda su vida, hasta que lo defenestraron, hoy espera cobrar esa factura y retornar por la puerta grande.

*****

Mientras tanto, en el partido UNT Lara también la procesión parece ir por dentro, porque aun cuando Lencho Monasterios es un militante disciplinado, gente cercana ha comentado que parece que arrugó el ceño, cuando le participaron que Rosales había negociado directamente con Florido su incorporación al partido, dándole como cuota la Secretaría General que ahora desempeña Víctor Hugo, resultando obvio que para abrir espacio a estas nuevas incorporaciones de gente proveniente de VP y ponerlas en cargos directivos, implica la salida de gente del presidente del partido en Lara. Aun cuando no ha habido una confirmación del tema, por ser altamente sensible, se asegura que el ex diputado de VP dizque estaría haciendo aportes significativos para financiar las actividades de UNT en Lara, lo cual pareciera ser una de las razones de fondo para que impusiera ciertas condiciones. No hay que olvidar que Manuel no es ningún niño de pecho y no da puntada sin dedal, pero muchos estiman que por consideración ha debido informar a mano Lencho, del proceso de negociaciones que se venía adelantando con Florido. Así que amanecerá y veremos.

*****

Después de haber ordenado el sobreseimiento en el expediente de dos empresarios árabes de la región, por el caso de la narcoavioneta, denunciado en la AN por el diputado Guillermo Palacios, Tarek reculó y de acuerdo con lo que publicó en Twitter, anunciando el parlamentario que el Fiscal “ordenó imputar el 12 de este mes por legitimación de capitales a quienes hace aproximadamente año y medio habían solicitado ser sobreseídas, esto quizás en procura de diluir la relación que existe entre el padrinazgo político del alto gobierno del régimen en las operaciones de narcotráfico, lo cual queda evidenciado con la decisión que forzosamente han tomado por la denuncia realizada con el propósito de evadir las responsabilidades en las conductas delictuales que han cometido. Lo primero que señala es que esta decisión reivindica la denuncia que realizamos y evidencia la utilidad de la Asamblea Nacional en defensa de los derechos de los ciudadanos al promover la visibilización de la violación flagrante de los derechos humanos y la caracterización del régimen como una narco dictadura en su expresión política.

*****

Aseguran que entre cielo y tierra no hay nada oculto, de allí que ha trascendido lo que viene sucediendo en la tierra del Morere, que al parecer se ha vuelto muy exquisita para la inversión de un grueso número de militares de alto rango, que se han dado a la tarea de adquirir grandes fincas en la parroquia Las Mercedes; específicamente en la zona de Los Quediches se ha observado a varios personajes del estamento castrense, muchos de ellos tri soleados, así como también se ha sentido atraído por las tierras caroreñas, un hermano del comandante galáctico; pero también en la parroquia Montes de Oca también se registran fuertes inversiones en fincas que al parecer también fueron adquiridas por gente de las FAN, pero asimismo, la parroquia Camacaro también cuenta con inversiones de los hombres de verde oliva, dando la impresión de que muchos se están preparando debidamente para el momento en que les llegue su retiro, con una segunda opción, ya que no es nocivo para nadie tomar las previsiones para cuando llegue la vejez, tener unas tierritas, una piscina para cuanto hay calor y un buen caney donde colgar un chinchorro mientras se asa la carne en vara. Lo cierto es que estos movimientos están causando mucha curiosidad entre los caroreños tradicionales.

*****

El comentario obligado entre los entendidos y entre los abogados conocedores de la parte urbanística y territorial de Lara en general y de Iribarren en particular, es que en el momento en que las autoridades comiencen a realizar las investigaciones en torno al sorpresivo incendio de los archivos de la ciudad, hacia donde deben orientarse las pesquisas, es hacia los intereses del pantera, personaje que todos ya saben cómo llegó al cargo que ostenta, pero además que vuela con todo y jaula, de manera que aseguran que han quemado los archivos para poder justificar los manejos irregulares en la Dirección de Catastro, ya que pueden ser declarados como ejidos, terrenos que son propiedad privada, ya que muchos estiman este es el único objetivo que podría tener la quema de esos archivos en donde reposaban todas las cédulas catastrales. De manera que a partir de este momento, hay que montarle una lupa encima a este personaje, estar atentos a sus movimientos, sobre todo en cuanto a meterle mano a cuanta tierrita esté realenga en Iribarren, de tal manera que después de la quema inesperada y sorpresiva de estos archivos, no debe extrañar que surja nuevamente en Lara otro Rodrigo de Triana.

*****

El problema del agua se hace mas critico en Carora, aseguran que la represa de Atarigua “Ricardo Melendez Silva”, aunque tiene mucha agua, no cuenta con los equipos necesarios y en buen estado, falta un transformador, las maniobras dique las hacen por acuerdos políticos violentando los derechos fundamentales de un grueso número de caroreños, quienes se surten de la presa; lamentablemente, peor suerte tienen los usuarios del sistema de Los Quediches Carora, la tubería se reventó en el sector La Fortaleza, inundando varios fundos, también en Burere, Las Veras, vía a la represa hay sendas filtraciones, ocasionando que no ingrese agua a la planta de tratamiento; denuncian los caroreños que existe un llenadero de la Alcaldía que al parecer está conectado a la tubería que ingresa a la planta de tratamiento que trabaja desde 4:30 am hasta las 12 de la noche, donde se beneficia a los cisterneros que venden 1000 litros de agua por un millón de bolívares, pero a la vez dicen que chequeador o controlador de los camiones dique se lleva sacos de comida, plata y verdes, por eso dicen que es un negocio redondo y que esto viene sucediendo desde que la alcaldía de Torres asumió la distribución y control del agua.

Juan Bautista Salas