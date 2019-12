Previo a fiestas navideñas, cae afluencia de pasajeros en terminal de Barquisimeto

Para estas fechas decembrinas las ciudades de Caracas, Maracay y Valencia, son los destinos más frecuentes para los viajeros barquisimetanos.

Así lo dio a conocer un trabajador del terminal de pasajeros de Barquisimeto a Elimpulso.com, siendo estos los destinos mayormente escogido por los ciudadanos de cara a las fiestas navideñas.

No obstante, en los últimos días ha habido un incremento de precio en los pasajes que ha provocado una caída en el flujo de usuarios, y según lo expresado por otro empleado del terminal que se mantuvo bajo el anonimato, los aumentos se deben a la crisis económica que cada vez se agrava más y a la escasez de gasolina.

Los autobuses son los menos afectados debido a que las unidades de transporte pequeñas (vehículos de 5 o 7 puestos), hasta las 11 de la mañana de este lunes muchas se encontraban varadas por la poca afluencia de pasajeros.

“Estoy acá desde las 3 de la madrugada y todavía no he podido cargar para salir. No hay pasajeros”, dijo un chófer de la línea Barquisimeto-Coro.

Asimismo, se pudo conocer que los pasajes para Caracas ya se ubican en Bs. 105 mil. Mientras que para San Antonio del Táchira, otro de los destinos más frecuentes, se encuentra en Bs. 250 mil.