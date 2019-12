OPINIÓN ¡Navidad! (Parte II) #24dic

Donde mejor podemos ver la manifestación de la Navidad es en la familia. Esta despierta en muchos de nosotros pensamientos de fraternidad, de unidad familiar, de regalos y de gratas vivencias. Es una época propicia para olvidar roces, impases y hasta rencores entre los miembros de la familia y otras personas. Pero la navidad no es solamente eso. La navidad no puede quedarse solamente en una época del año o en un mes o hasta en un día a pesar de que promueve el acercamiento familiar, la unión y la confraternidad por cuanto la navidad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la vida, la paz permanente y la tranquilidad verdadera, legítima y real. Dios mismo, a través de la encarnación en su hijo Jesucristo, se hizo hombre y entró en la historia humana a fin de proveerle un medio para vivir por siempre feliz.

El anuncio de los ángeles a los pastores de Belén, sintetiza la obra del recién nacido Rey: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor… ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” S. Lucas 2: 11,14. Perder el tiempo en diatribas cronológicas o emplearlo para demostrar conclusiones personales, como ya lo dijimos, es verdaderamente inútil. ¡Es nuestra opinión!

Ciertamente no sabemos la fecha. Dios no le concedió importancia e eso. Si hubiese sido importante, pues nos lo habría revelado, pero hay cosas que Dios nos revela y otras no. Y todo sirve para la edificación espiritual de sus hijos que quieren edificarse. Definitivamente importa el CUANDO, pero no la fecha exacta. Importa más el QUIEN, y el QUE. EL QUIEN es Jesucristo y el QUE, que se hizo hombre para hacernos el bien, para darnos salvación, para llevar en sus hombros las faltas y pecados que nosotros cometimos y poder restaurar la creación caída por el pecado. Importante es lo que Dios nos ofrece con el regalo que nos hizo en la personificación de su hijo y su nacimiento en el pesebre. ! Jesús Nació! !Eso, es la Navidad!

Alfredo Campechano lo expone así.

NAVIDAD es “…cuando sientes que sería mejor que la tierra se abriera bajo tus pies y te ocultase…cuando lloras en silencio…cuando el dolor oprime tu pecho…cuando ríes y cuando sufres…cuando amas y deprecias. Cuando te comportas nada mas como humano, Dios está a tu lado con una sonrisa amplia en tu alegría o con los ojos llorosos en tu tristeza”

Sí, NAVIDAD es “…cuando te metes en problemas y cavas tu dolor con tenacidad y porfía, ahí también está El, velando en tu derrota y esperando confiado a que decidas que ya es suficiente seguir bregando la vida por atajos solitarios. En todo instante, en el aura y en la voz, en la época de verano y en la fría noche lluviosa. En la algarabía de la niñez y en la quietud de la ancianidad. En la turbulenta e impetuosa adolescencia y en la placidez de la edad madura. En todo momento un compañero invisible camina a tu lado, sin forzarte, sin torcer tu brazo, sin querer que sientas obligación alguna. Camina a tu lado en silencio, esperando una oportunidad para demostrarte que tú, a sus ojos, eres único o única. Maravillosamente especial. Su creación favorita. La más bella presea de su tesoro, que compró con su sangre, cuando nació y murió en esta Tierra”. !Esa es la respuesta! !Eso…, eso es la Navidad!

!FELIZ NAVIDAD A TODOS MIS AMADOS LECTORES! ¡Que Dios me los bendiga y me los cuide! ¡Hasta la semana próxima Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

