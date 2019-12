OPINIÓN Se busca un emprendedor: Hábitos Emprendedores (Parte II) #24Dic

“Si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en infierno”

Leon Tolstoi

El segundo hábito sera ELIGE LO QUE AMAS.

En este sentido para encontrar lo que amas, debes probar y probar hasta que lo encuentres. Sentirás que te gusta hacerlo y sobretodo que el tiempo pasa sin que te des cuenta. Encontrarás que eres más creativo, que no te pesa para nada lo que haces y el tiempo que le dedicas.

Realmente como afirman los autores “ Tenemos buenas noticias: existe una señal inequívoca que te indica tu siguiente paso en la vida, y esto vale para cualquier asunto, no solo para el emprendimiento. Dando por hecho que nunca afrontamos nada que no seamos capaces de responder, podemos afirmar que no es el cerebro el lugar desde donde tomar decisiones acertadas, sino desde el corazón. Si, el corazón, has leído bien. Es tu segundo cerebro, el primero para algunos.”

Lo importante es tomar la iniciativa cuando sientas esa señal. Debes actuar y una acción te llevará a lo que estás buscando.

El emprendedor lo encontrara haciéndolo. Pero el que estará en problemas si toma una mala decisión es el, así que hay que permanecer abierto a todo.

Aquí encontramos nuevamente algo muy concreto que recalcan los autores del libro en el sentido de que “Si tus valores, creencias, preferencias o emociones no concuerdan con tu elección, vas a pasarlo muy mal. Examina pues la coherencia de tu elección, con tus emociones, valores, creencias… Ahí tienes un criterio: la búsqueda de la coherencia. Coherencia es ser, hacer, decir y sentir en la misma dirección. Trabajar solo por conseguir dinero sale muy caro.”

Te despiertas espontáneamente muy temprano, impaciente por levantarte y empujar tu emprendimiento. Vivir por lo que se ama es lo normal.

Cuando eliges lo que amas, como escriben los autores “Eso te confiere ligereza y despreocupación, las condiciones básicas para entrar en un estado de gracia y creatividad pura, donde la inspiración se hace cargo de los problemas y los resuelve de la mejor manera posible. Como ya no está el ego al control queda espacio para la providencia, las sincronicidades, y el toque de Dios firma tus acciones.”

Definitivamente, la emoción de hacerlo te lo confirmara. Haz algo que te vuelva loco. No tomes decisiones desde el miedo, sino desde el amor. Vive por algo más grande que tu y si la idea no te convence, es una idea que no vence.

Italo Olivo

www.iolivo.com