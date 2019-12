Diputada Solórzano: Exigen fe de vida de Gilber Caro y Víctor Ugas #27Dic

La presentación de la fe de vida del parlamentario Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas, ambos, presuntamente detenidos por las FAES, hace una semana, exigió en conferencia de prensa la diputada Delsa Solórzano, acompañada de varios parlamentarios, al fijar posición en torno a esta nueva actuación de la dictadura.

En efecto, señaló que en nombre de la institución que representan denuncian la desaparición forzada del parlamentario, Gilber Caro, quien fue secuestrado supuestamente por las FAES, y para el momento se encontraba acompañado del periodista Víctor Ugas.

“Hoy se cumplen 7 días desde que fueron secuestrados, presuntamente, por las FAES. Y digo presuntamente, porque hasta la fecha ni sus familiares ni abogados han tenido acceso a las actas procesales. En esta conducta no le permiten a ambos acceder a sus abogados de confianza, sino que le imponen un abogado que es del Estado y representa al señor Maduro”.

Dijo que hasta los momentos no se tiene una información cierta del paradero del diputado y su acompañante, ya que ni sus familiares, tampoco el equipo jurídico que les asiste, la Asamblea Nacional, no se tiene conocimiento de cuál ha sido su destino y en qué condiciones se encuentran, con lo cual se ha configurado una desaparición forzosa, indicado que ante esta situación se ha alertado a la comunidad internacional, por cuanto se trata de un delito flagrante, tal como lo establece el artículo 45 de la Constitución; pero además es un delito establecido en el artículo 180 del Código Penal venezolano.

Recuerda que este secuestro se produjo el pasado 20 de diciembre, y de acuerdo con fuentes extraoficiales del Palacio de Justicia el 22 de diciembre fue presentado ante tribunales, en un acto absolutamente irregular, donde los captores del diputado Gilber Caro, al cual no se le allanó su Inmunidad Parlamentaria, de acuerdo con el artículo 200 constitucional, no permitieron acceso de los alguaciles al diputado, sino que directamente los presuntos funcionarios del FAES lo trasladaron ante la Juez Segunda contra el Terrorismo, a quien le recuerdan que quien practique, permita o tolera la desaparición forzada de personas, también es cómplice de este delito y autor del mismo.

Señaló que ha habido dos pronunciamientos importantes, el primero de la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la diputada Gabriela Cuevas Barrón, quien ha exigido respeto al debido proceso y además ha exigido la libertad del diputado Caro, exigiendo “que se permita la autonomía del Parlamento Nacional en la toma de sus decisiones”. Dijo que también se ha pronunciado en el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo la libertad inmediata de estas dos personas, el diputado Caro y el periodista Ugas.

Ratificó que en estos momentos a los diputados de la Asamblea Nacional los persiguen, con el único objetivo de evitar que Juan Guaidó sea reelecto en la presidencia del Parlamento el próximo 5 de enero, ya que fracasaron con la Operación Alacrán y con la compra de las voluntades de los parlamentarios, advirtiendo que ahora la nueva táctica es amedrentar, meterlos presos o perseguirlos desde el punto de vista judicial, advirtiendo que esto tampoco les va a funcionar, porque la voluntad de los parlamentarios en Venezuela es clara y firme.

Solórzano reveló que este viernes emitieron un comunicado, el cual contiene aspectos jurídicos, técnicos y políticos en cuanto a la desaparición forzada del diputado Caro, donde también se exhorta al resto de los organismos internacionales e informa al país, que no solo ha sido notificado la Unión Interparlamentaria y la Comisión Interamericana de DDHH, sino además, la oficina de Michelle Bachelet que también se ha pronunciado al respecto.

“Hoy no nos están acompañando los familiares y abogados, porque están reclamando la fe de vida de Gilber Caro y de Víctor Ugas, hoy no podemos saber si ambos están bien. Sí, hoy tememos por la vida de Gilber y Víctor, por eso exigimos fe de vida de estos venezolanos que no han hecho más que luchar por la libertad de Venezuela”, advirtió Solórzano.