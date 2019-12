OPINIÓN Cronicario: El Parque Ayacucho celebró 86 años de creación con el monumento restaurado #31Dic

El pasado 19 de diciembre se cumplieron 86 años de la inauguración del Parque Ayacucho por el general de montoneras y tirano regional Eustoquio Gómez, para celebrar 25 años de la dictadura de su primo hermano el general Juan Vicente Gómez, tras el golpe de estado a su compadre el presidente general Cipriano Castro, a quien sus detractores llamaban “el cabito”.

Esta fecha fue celebrada con el monumento restaurado, la reforestación del casco central, la recuperación del sistema eléctrico, luminarias, fuentes, cerca perimetral, parque infantil, áreas verdes y el establecimiento de módulos de seguridad con policías estadales y municipales así como vigilantes y guías para los visitantes, obras ejecutadas por la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (Emica) y el apoyo del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imaubar).

Cinco días previos a la fecha aniversario, el sábado 14 de diciembre las obras de recuperación de este espacio público fueron inauguradas por el alcalde del municipio Iribarren Luis Jonás Reyes Flores junto a la presidente de la Gran Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, ente oficial de fundamental aporte financiero para la recuperación del parque, con la secretaria general de Gobierno del Estado Lara, Carolina Farías y el tren ejecutivo municipal.

Reyes Flores manifestó que la rehabilitación requirió de una inversión de más de 7.500 millones de bolívares provenientes de la antes citada institución oficial y que además del sistema eléctrico, los trabajos también incluyeron la vegetación, la pintura de aceras y calzadas y la instalación de nuevos bancos, muchos de ellos dañados por el vandalismo, la ignorancia y la maldad.

La restauración

Más allá de las justas, racionales, especializadas o emocionales observaciones y críticas a la restauración del monumento que sufrió serias mutilaciones y daños graves nunca investigados o al menos no informados, es fundamental recuperar el monumento que será “temporal”, porque las piezas serán luego restauradas en bronce, según el responsable de la obra, Pedro Sosa, quien explicó que las partes mutiladas fueron reparadas mediante la reposición de trozos trabajados de modo específico para mantener el diseño original de tan majestuosa obra de arte.

Las nuevas piezas fueron moldeadas y vaciadas en resina, polvo de mármol y un catalizador para endurecerlas, realizado por especialistas con respeto y estricto apego al diseño original de esta obra vaciada en 1930 en Trieste, Italia, por el escultor florentino A. Malavolti.

Sosa, junto al escultor barquisimetano Pedro Palma, trabajaron a diario cinco semanas para lograr la recuperación total del imponente monumento y contó del registro de 27 mutilaciones en las imágenes (cabeza, brazos, manos, trompeta, armas, el escudo) ejecutadas por vándalos ignorantes quienes aprovechados de la desidia de las autoridades y la nula vigilancia en el parque y su entorno cometieron la profanación brutal del monumento.

Sosa, quien aseguró trabajar en anteriores oportunidades en mejoras de este monumento, refirió tener imágenes y fotografías como referencia esencial para la documentación de sus partes para mantener el diseño original y cada pieza nueva fue trabajada con delicadeza y esmero para no perder detalles como dedos, manos y brazos al instalarlas. Al final se limpió y pulió todo el conjunto de imágenes del monumento.

Cuna por cuña

El restaurador explicó que las letras de los pensamientos del Libertador colocadas en el pedestal son de bajo relieve instaladas mediante leve perforación en el mármol para evitar su robo como ocurrió con las originales. Lamentablemente por el desconocimiento del lenguaje y su escritura unas palabras fueron escritas con mayúsculas y de mayor tamaño a las otras en una caprichosa e injustificada como inexplicable manera de destacarlas.

Las frases pertenecen a la primera biografía del Mariscal de Ayacucho del amigo entrañable Simón Bolívar con motivo de los treinta años del héroe y así se lo hizo saber en carta fechada en Lima el 21 de febrero de 1825: “Ahora mismo se está imprimiendo una relación de la vida de usted hecha por mí, en que, cumpliendo con mi conciencia, le doy a usted cuanto merece”.

En el “Resumen sucinto de la vida del General Sucre”, el Libertador lo llama redentor de los hijos del sol y culmina con el reconocimiento a la victoria que marcó la emancipación peruana: “La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuña de Manco–Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada”.

En la nueva escritura se escribió cuna por la ignorancia de que la cuña se refiere a tradiciones indígenas peruanas: Manco–Cápac y su hermana Mama Oclo recibieron de los dioses la cuña de oro y la misión de civilizar a su pueblo y establecerse donde el taco dorado se hundiese en la tierra y esto ocurrió en la llanura donde fundaron a Cuzco.

Folklórica celebración

El 19 de diciembre de este año, el propio aniversario se celebró con los consejos comunales del entorno en acto festivo con lucidas palabras del Cronista de la Parroquia Concepción, Romel Escalona y una presentación de bailes y danzas folklóricas larenses. Me dio mucha pena que los directores fueran cubanos, como si en Barquisimeto no hay coreógrafos larenses. Pena me dio la mamarrachada de La Veragacha y más aún como si fuera un baile de disfraces la representación de La Zaragoza: qué van a saber estos ateos del significado religioso de esta fecha. Lo escribo sin xenofobia pero nuestro folklore debe ser dirigido por larenses. Es como si yo fuera a dirigir los tangos a Buenos Aires o prepararle espaguetis a los italianos.

Sea como fuere, el monumento del Parque Ayacucho no volverá a ser como el original, la obra más importante inaugurada en Barquisimeto por los 25 años de la dictadura férrea del general Juan Vicente Gómez, aquel 19 de diciembre de 1933 de fiesta popular con retretas, fuegos artificiales y la algarabía de los barquisimetanos concentrados en lo que antes fuera un terreno destinado por el concejo municipal al oeste de la calle del Cuartel Nacional, para establecer allí el parque con motivo del centenario de la Batalla de Ayacucho.

El golpe a Castro

Veinticinco años antes, aquel 19 de diciembre de 1908, encargado de la presidencia en su condición de vicepresidente por la ausencia del general Castro por viaje al exterior, el general Gómez toma el poder y gobernará dictatorialmente por 27 años hasta su muerte en diciembre de 1935, en forma directa haciéndose elegir por el congreso o indirecta a través de gobiernos títeres civiles que le obedecían.

Como vicepresidente ejecutivo de la República, el 24 de noviembre de 1908 Gómez quedó encargado de la presidencia por el viaje del presidente en funciones y aprovechando la salida de Cipriano Castro a tratamiento y operación médica en Alemania, se otorgó poderes especiales por encima de lo establecido en la Constitución de Venezuela de 1904.

Con el argumento de una conspiración nunca comprobada para asesinarlo (como hacen todos los dictadores) y apoyado en comerciantes y ganaderos aliados suyos, Gómez dio el golpe de estado el 19 de diciembre de 1908, mostrándose al inicio como liberal y respetuoso de las leyes, volviéndose después hacia una dictadura feroz con brutales medidas para perseguir, encarcelar, asesinar y exiliar a la oposición apoyado en una supuesta revuelta en su contra.

“El bagre” –como lo llamaban sus enemigos– destituyó rápidamente a los jefes militares y ministros del gobierno del “cabito”, manteniendo sólo a quienes le seguían en su golpe y ordenó abrirles un juicio a Castro y sus partidarios por el supuesto intento de asesinarlo.

El exilio del “cabito”

Repuesto de la intervención quirúrgica a que fue sometido en Berlín, Castro quiso regresar para recuperar el poder y en 1909 partió para América y debió detenerse en Martinica donde sufrió dehiscencia en la herida operada y envió a su esposa Zoila Martínez de Castro a La Guaira para “hablar con el general Gómez, atender su casa y otros asuntos particulares”, pero el tirano dio órdenes de impedir su desembarco.

Regresaron a Europa y como Castro no pudo armar una invasión como aspiraba se fue a España. Bajo estrecha vigilancia por los espías enviados por el general Gómez permaneció en el exilio en Puerto Rico, haciendo planes para regresar al poder, ninguno de los cuales tuvo éxito. Castro murió el 4 de diciembre de 1924 en Santurce, tras 16 años exilado.

Sus restos reposaron en el cementerio de San Juan de Puerto Rico hasta el 25 de mayo de 1975 cuando fueron repatriados e inhumados en un mausoleo de su natal Capacho, estado Táchira. El 14 de febrero de 2003 fueron trasladados al Panteón Nacional por orden expresa del presidente Hugo Chávez en conmemoración de cien años del Bloqueo por Potencias Extranjeras en 1903.

Foto Cortesía: @MVzlaBella y archivo

Juan José Peralta