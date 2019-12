Vecinos del norte de Caracas protestan por tener 16 días de apagones

Un grupo de vecinos del norte de Caracas protestaron el lunes 30 de diciembre debido a que tienen más de 16 días con cortes eléctricos prolongados, y no han obtenido ninguna respuesta de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sobre racionamientos de luz o fallas en esa zona.

Entre las parroquias afectadas se encuentran La Candelaria, San Bernardino, San José y Altagracia. Los vecinos explicaron que en algunos sitios solo han tenido siete horas diarias de luz, al tiempo que acusaron a Nicolás Maduro de “quebrar” Corpoelec y amenazan con trancar la calle el 31 de diciembre si llegan a padecer otro apagón.

Ofelia Utillas relató que en su edificio, ubicado en la parroquia La Candelaria, viven muchas personas mayores que ante una eventualidad no pueden ser trasladados por la falta de electricidad en la zona. “Algunos tienen que subir hasta 16 pisos porque no hay luz“.

“Parece que el único derecho que tenemos es a no estar informados, oficialmente nunca se sabe nada”, comentó Lucy Figueroa, vecina de la parroquia San José. “Aquí hemos pasado 16 días sin servicio eléctrico, pero no sabemos si es por racionamiento, por avería, corte, no hay nadie que nos informe. La semana pasada no había falla reportada, cuando llamamos para averiguar primero nos dijeron que estaban en reparaciones, luego nos dijeron que no había materiales, luego que no había provisiones, en definitiva no sabemos lo que está ocurriendo”.

Figueroa es uno de los vecinos que ha sufrido daños por los continuos cortes de luz. “A mí se me daño la tarjeta de la lavadora, teniendo protectores eléctricos y ahora tengo que pagar 160 dólares para repararla cuando yo gano en bolívares y no tienes a quien reclamarle por los daños”.

Por su parte Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, aseguró que es un “racionamiento eléctrico” lo que se vive en esa parte de la capital venezolana. “El dictador Maduro obligó al pueblo de Libertador a vivir la navidad en oscurana, a mí se me quemó el televisor y ventilador mientras a la dueña de una carnicería se le daño el motor de la nevera. Incluso no hemos podido cocinar y hasta el agua escasea”.

Rojas afirmó que de seguir esta situación “le tocará al pueblo de Caracas” ir a pasar el fin de año en las riberas del Guaire porque es uno de los pocos sitios con iluminación total, mientras el centro de la ciudad se registran cortes eléctricos. “Es una burla al ciudadano a quien le robaron la navidad, el dictador Maduro y su combo quebraron Corpoelec, empresa que en estos 20 años ha recibido millones de dólares en presupuesto pero la realidad es que los apagones se convirtieron en pan de cada día para los caraqueños“.

El dirigente vecinal dijo que desde la “Plataforma Caraqueña de Conflicto” seguirán llamando a la “rebelión popular” por las graves fallas en servicios públicos para presionar a la dictadura de Maduro: “Debemos convertir el 2020 en un llamado a rebelarse contra el yugo de la tiranía, tenernos derechos a tener agua, luz y comida y con estos tipos en el poder estamos condenados a vivir en condiciones miserables”.

Lea más en https://talcualdigital.com/